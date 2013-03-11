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Politika

Erdoğan, 3. Köprü güzergahını inceledi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, havadan, bakanlar Binali Yıldırım, Erdoğan Bayraktar ve İBB Başkanı Kadir Topbaş ile birlikte 3. Köprü güzergâhını inledi

11 Mart 2013 07:29

Babakan Recep Tayyip Erdoğan, dün sabah erken saatlerde, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile birlikte, havadan, yapılacak olan 3. köprü güzergâhını inceledi.

Erdoğan’ın bakanlarla birlikte Üçüncü Boğaz Köprüsü’nün temelinin atılmasıyla ilgili hazırlıkları havadan incelediği görüntüler, Başbakanlık Basın Merkezi, tarafından basınla paylaşıldı.

Görüntülerde Erdoğan’ın önünde bir harita olduğu ve bu harita üzerinden bilgi aldığı görülüyor.  Güzergahta yapılan çalışmalarla birlikte İstanbul’un değişik yerlerinden görüntüler bulunuyor.

Başbakan Erdoğan, Ümraniye Belediyesi’nin yeni binasının açılışına bir saat geç gelmiş ve kendisini bekleyen vatandaşlardan helallik istemişti.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada Üçüncü Boğaz Köprüsü’nün temelinin atılmasıyla ilgili hazırlıkları havadan incelediğini belirterek " Sondaj çalışmalarını yerinde gördük. Teknik arkadaşlarımızla birlikte gördük. Brifing aldık, o yüzden geciktik. Hakkınızı helal edin" diye konuşmuştu.

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