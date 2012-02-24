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Politika

Erdoğan cezaevi sürecini anlattı: Orada bir gelecek kazandık

Erdoğan'ın cezaevi yıllarında çektirmiş olduğu ve daha önce yayınlanmayan fotoğrafları ilk kez CNN Türk ekranlarında...

24 Şubat 2012 17:55

 

T24 - Erdoğan'ın cezaevi yıllarında çektirmiş olduğu ve daha önce yayınlanmayan fotoğrafları ilk kez CNN Türk ekranlarında "Son Darbe: 28 Şubat" belgeselinde yayınlandı. Erdoğan, cezaevi sürecinde de çalışmalarının devam ettiğini anlatırken "Orada bir yerde belki geleceği kazandık" dedi. 
 
28 Şubat sürecine ve 90'lı yıllara ışık tutan "Son Darbe 28 Şubat" belgeselinde Erdoğan'ın cezaevi yıllarından kalma ve hiç görülmeyen iki fotoğraf yayınlandı. Okuduğu şiir sonrası cezaevine mahkum olan Başbakan Erdoğan, tutukluluk süresinde neler yaşadığını Mehmet Ali Birand'a anlattı. Erdoğan ayrıca 4 ay cezaevinde kalmasına neden olan şiiri bu kez Ankara'da, Son Darbe: 28 Şubat belgeseli için okudu. 
 
Başbakan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yken Siirt'te okuduğu "Minareler süngümüz, camiler kışlamız" şiiri nedeniyle Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne verilmişti. Mahkeme "Halkı din ve ırk farkı gözeterek halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıl hapis cezası verdi, ceza infaz yasasıyla 4 aya indi. 
 
Belgeselde yayınlanan fotoğrafların birinde cezaevine girmek üzere olan Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı selamladığı görülüyor. Diğerinde ise cezaevi penceresinin camından bakıyor. 
 
 

'Orada bir geleceği kazandık' 

 
 
Erdoğan o süreci şöyle anlattı: "Bir cezaevi sürecim oldu. Cezaevindeki yeni dönemle ilgili gayretlerim, çalışmalarım orada devam etti. Orada bir yerde belki geleceği kazandık. Siz oraya girdiğiniz ana kadar olan süreci ve bir de geleceği, orada muhasebesini yapabiliyorsunuz. Onun için geçmişte büyüklerimizin, yani Medres-i Yusufiye dedikleri o mekanda bu imkanı buluyorsunuz. Ve çıktıktan sonra da yeni sürecin, yeni dönemin adımlarını attık" 
 
 

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