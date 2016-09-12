Erdoğan: 28 belediyeye yapılan atamalar geç atılmış bir adımdır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, odağında DBP'nin olduğu 28 belediye kayyım atanmasına ilişkin olarak ''Bu yeni bir şey değil. Geç atılmış bir adımdır. Daha önce temennimdi'' dedi. İstanbul Belediye başkanlığı yaptığı dönemi hatırlatan Erdoğan, ''Belediye başkanı seçilmek demek sizin her türlü tasarrufu yapmanız anlamına gelmez. Siz kalkıp terör örgütlerine destek veremezsiniz. Siz altyapıyla, üstyapıyla hizmet vermekle yükümlüsünüz. Hendek açmakla mükellef değilsiniz'' diye konuştu.

Erdoğan, Suriye'deki gelişmeleri değerlendiriken ''Özellikle bölgedeki gelişmeler hayra alamet değil. Terörle mücadele bayram demeden, normal zaman demeden aynen devam ediyor'' dedi. Erdoğan, Suriye'deki ateşkes anlaşmasına dair olarak da ''Bildiğiniz gibi şu anda Suriye'de gerek Cerablus olsun, gerek Rayi, gerek Halep olsun, tüm bu bölgede yoğun bir şekilde devam eden ateşler, uçaklarla bombardımanlarla, eğer sözlerde durulursa bugün itibariyle güneş batımından 48 saat ilk ateşkes söz konusu'' ifadelerini kullandı.

Bayram namazını Maslak'taki Orman Bölge Müdürlüğü Camii'nde kılan Erdoğan'ın yaptığı açıklamlar şöyle:

''Maalesef bölgemizde, tüm dünyamızda sıkıntılarla giriyoruz. Özellikle bölgedeki gelişmeler hayra alamet değil. Terörle mücadele bayram demeden, normal zaman demeden aynen devam ediyor. Bildiğiniz gibi şu anda Suriye'de gerek Cerablus olsun, gerek Rayi, gerek Halep olsun, tüm bu bölgede yoğun bir şekilde devam eden ateşler, uçaklarla bombardımanlarla, eğer sözlerde durulursa bugün itibariyle güneş batımından 48 saat ilk ateşkes söz konusu. Eğer başarılı olunabilirse, bir hafta daha devam ettirme, bunda da başarılı olursa ondan sonra devamı şeklinde olacak.

''Gerek Sayın Putin'le, gerek Sayın Obama'yla yaptığım görüşmelerde bu konulara değindik. Ardından Cenevre'de de Sayın Kerry ve Lavrov arasındaki görüşmeyle bu karara varıldı. Bu akşam gün batımından sonra gerek BM'nin, gerek bizim Kızılay ile bu oyuncaklar, vesaire belirlenen koridorlardan ağırlıklı Halep'te yaşayanlara ulaştırılacak. Bölgede de Cerablus'ta, Rayi'de Kızılay ulaşmanın gayreti içinde olacak. Bütün hassasiyetimiz, bu bayramın gerek bölgede, gerek ülkemizde sukunetin sağlanmasıdır.

''Bu yeni bir şey değil. Geç atılmış bir adımdır. Daha önce temennimdi. Çünkü belediye başkanlığı yapmış bir insan olarak konuşuyorum. Belediye başkanı seçilmek demek sizin her türlü tasarrufu yapmanız anlamına gelmez. Siz kalkıp terör örgütlerine destek veremezsiniz. Siz altyapıyla, üstyapıyla hizmet vermekle yükümlüsünüz. Hendek açmakla mükellef değilsiniz. Bunlar bütün devletin imkanlarını bunlar için kullandılar. Gelen desteği dağa gönderdiler. Hepsi tespit edildi. Araçlarla, gereçlerle, bölgede devamlı tehdit unsuru oluşturuyorlar. Bunların tespiti var, hangi belediye yaptıysa bedelini ödemek durumundadır. Görevden almayla süreç başlatılarak, atamalar yapıldı. Bazıları tutuklu. Valilerin üst koordinesinde, ya vali yardımcılarıyla, ya kaymakamlarla yönetim başlamıştır. 28 belediye örnek bazı adımları atarak oradaki halka verilmeyen hizmet çok daha farklı şekilde verilmiş olur.''