Erdoğan, 24 Kasım mesajında: Mesleklerini en güzel şekilde icra edecekleri huzurlu ve güvenli bir ortam sağlamanın çabası içinde olacağız

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, \"24 Kasım Öğretmenler Günü\" nedeniyle yayımladığı mesajında, \"Bizler \'beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi\' emreden, kalemin kılıçtan üstün olduğu bir medeniyetin mensupları olarak, tarih boyunca olduğu gibi bugün de öğretmenlerimize büyük değer veriyoruz. Öğretmenlerine hak ettikleri değeri vermeyen, onların fedakârlıkları karşısında ahde vefa göstermeyen hiçbir toplumun geleceği yoktur. Bu anlayışla son 15 yıldır bir taraftan eğitimde yılların ihmallerini telafi etmeye, eğitimi yaygınlaştırmaya, kalitesini arttırmaya çaba harcarken, öğretmenlerimizin çalışma şartlarını iyileştirmeye de gayret ettik. İnşallah önümüzdeki süreçte de onlara mesleklerini en güzel şekilde icra edecekleri huzurlu ve güvenli bir ortam sağlamanın çabası içinde olacağız\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"24 Kasım Öğretmenler Günü\" nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan\'ın mesajı şu şekilde: \"24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, kutsal olduğu kadar mesuliyeti de ağır bir mesleği icra eden bütün öğretmenlerimize şahsım, milletim ve ülkem adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Başta görevi başında şehit olmuş eğitimcilerimiz olmak üzere, ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah\'tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Uzun yıllar boyunca öğrencilerini çok büyük bir hassasiyetle, büyük bir fedakârlıkla yetiştirmiş, bugün artık emekli olmuş öğretmenlerimize de, sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler niyaz ediyorum.

MESLEKLERİNİ EN GÜZEL ŞEKİLDE İCRA EDECEKLERİ HUZURL, GÜVENLİ BİR ORTAM SAĞLAMANIN ÇABASI İÇİNDE OLACAĞIZ

Bizler \'beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi\' emreden, kalemin kılıçtan üstün olduğu bir medeniyetin mensupları olarak, tarih boyunca olduğu gibi bugün de öğretmenlerimize büyük değer veriyoruz. Zira öğretmen, sadece öğreten, bilgiyi nakleden insan değildir. Öğretmen, öğrettiğinden ziyade, yetiştiren, eğiten, terbiye eden; öğrencisinin içindeki cevheri sabırla açığa çıkaran ve işleyen kişidir. Öğretmenlik, bilgi, tecrübe ve irfanla çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlama mesleğidir. Bu yönüyle öğretmenler, eğitim öğretim sistemimizin temel yapı taşları, istikbalimizin de mimarlarıdır. Öğretmenlerine hak ettikleri değeri vermeyen, onların fedakârlıkları karşısında ahde vefa göstermeyen hiçbir toplumun geleceği yoktur. Bu anlayışla son 15 yıldır bir taraftan eğitimde yılların ihmallerini telafi etmeye, eğitimi yaygınlaştırmaya, kalitesini arttırmaya çaba harcarken, öğretmenlerimizin çalışma şartlarını iyileştirmeye de gayret ettik. İnşallah önümüzdeki süreçte de onlara mesleklerini en güzel şekilde icra edecekleri huzurlu ve güvenli bir ortam sağlamanın çabası içinde olacağız.

TÜM EĞİTİM CAMİAMIZIN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ TEBRİK EDİYORUM

Türkiye büyüdükçe, ülkemizin imkanları genişledikçe bunları öncelikle öğretmen ve öğrencilerimizin istifadesine sunmayı sürdüreceğiz. Öğretmenlerimizin de mesleklerinin kutsiyetine ve hassasiyetine uygun olarak ülkemizin dört bir köşesinde görevlerini layıkıyla yapmaya devam edeceklerine inanıyorum. Bu düşüncelerle, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal\'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ediyorum.\"



