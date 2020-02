Erdoğan: 24 Haziran Türkiye için kırılma noktası olacak

Aynur TATTERSALL / LONDRA, 13 Mayıs 2018 (DHA) - Çeşitli temaslarda bulunmak üzere İngiltere\'nin başkenti Londra\'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TURKEN Vakfı\'nın onuruna verdiği yemeğe katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada gençlere nasihatlerde bulunarak, \"24 Haziran Türkiye için bir kırılma noktası olacak. 24 Haziran seçimi öncesi sizlerden yoğun gayret bekliyorum\" dedi.

TURKEN Vakfı\'nın onuruna verdiği yemeğe katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada STK temsilcilerine, politikacılara, büyükelçilere ve TURKEN Vakfı öğrencilerine seslendi. Erdoğan, \"Çalışmalarınızı tamamladıktan sonra ülkenize dönerek Türkiye\'nin kalkınmasına omuz vermenizi bekliyorum. TURKEN öğrencilerinin büyük ve güçlü Türkiye davasına, hedefe giden ok gibi kilitlendiklerini biliyorum\" dedi.

Gençlere nasihatlerde bulunan Erdoğan, \"İnsan hayal kurabildiği müddetçe vardır. Kimsenin cesaretimizi hırpalamasına müsaade etmeyeceğiz. Başarının anahtarı azim, dirayet ve disiplindir. Dünya hayatı dikensiz gül bahçesi değildir\" diye konuştu.

TURKEN\'in New York ve Londra\'daki şubelerle gençlere sahip çıktığını ifade eden Erdoğan, \"Uzun yıllar FETÖ\'cü alçakların musallat olduğu yurtdışı eğitimde TURKEN çalışmaya başladı. TURKEN İngiltere, sivil toplum kuruluşları ile samimi münasebet kurarak Müslümanlarla ilişkilerin gelişmesine katkı sağladı. 15 Temmuz ihaneti sonrasında vakfın ilişkilerinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Gerçek dostların ile sahtelerinin ayrıldığı o kritik günlerde İngiltere tam bir dayanışma içinde oldu. Birleşik Krallık hükümeti de sergilediği duruşla pek çok müttefikten farklı konumda yer aldı\" şeklinde konuştu.

Batıda dış görünüşü, dili, dini, ten rengi farklı olanların hayat alanın daraldığını iddia eden Erdoğan katılımcılara, \"Türkiye ülkemize sığınan insanı bağrına basarken, ekonomik gücü kat be kat fazla ülkelerin göçmenleri gettolara toplama kamplarına mahkum etmesi utanç kaynağıdır. Mülteci meselesi yeri geldiğinde insan hakları dersi veren pek çok ülkenin makyajını akıtmış, gerçek suratları ortaya çıkarmıştır. Demokrasi ülkesi batılı ülkelerin çoğu sınıfta kalmıştır\" şeklinde seslendi.

\"KUDÜS HELE HELE DOĞU KUDUS FİLİSTİNİN BAŞKENTİDİR\"

Konuşmasında ABD\'nin Büyükelçiliğini Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşımasına da değinen Erdoğan, ABD\'ye sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, \"Kudüs İsrail\'in başkenti olacakmış. Yarın bir adım atılıyor. Başta ABD olmak üzere Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıyacaklarmış ne olarak tanırsanız tanıyın. BM de oylaması yapıldı. 128 ülke tavrını ortaya koydu. 7-8 tane ülke bulundu. Yapılan telefon görüşmelerinin haddi hesabı yok. Şu kadar para veriyorum oyunu kullan adımları atıldı. İstediğiniz kadar atın. Kudüs hele hele doğu Kudüs Filistin\'in başkentidir\" şeklinde konuştu.

Konuşmasında devlet olarak dün olduğu gibi bugün de barışın adaletin tesisi için mücadele verdiklerini vurgulayan Erdoğan, \"Birileri gibi petrol, altın, elmas için insanları birbirine kırdırmadık kırdırmayız. O birileri bunu yaptı. Bir Müslüman kendisi için ne arzu ediyorsa kardeşi için de onu istemekle mükelleftir. Devlet olarak dün olduğu gibi bugün de barışın adaletin tesisi için mücadele veriyoruz. Eli kanlı terör örgütleri ile mücadele edeceğiz. Bu insanlık düşmanlarının tamamını lanetliyoruz. DEAŞ\'lı alçakların katlettiği Manchesterlı, Parisli kardeşlerimiz ile Esed rejimin katlettiği Humuslu kardeşlerimiz arasında fark yoktur. Terör bahanesi ile Müslümanarın terörist etiketi ile yaftalanmasına rıza göstermedik göstermeyeceğiz. Türkiye\'nin mücadelesi ezilenlerin ve ötekileştirilenlerin mücadelesidir. Filistin\'in, Afrikalıların, Türkistanlıların, mazlum Asya halklarının mücadelesidir\" ifadelerini kullandı.

\"24 HAZİRAN KIRILMA NOKTASI OLACAK\"

24 Haziran\'ın Türkiye için bir kırılma noktası olacağını vurgulayan Erdoğan, \"24 Haziran seçimi öncesi sizlerden yoğun gayret bekliyorum. Yurtdışı ve gümrük kapılarında oy kullanma 7 Haziran\'da oy kullanma başlayacak. Bir kısmınız ilk defa kullanacaksınız. Bu imkanı getiren biziz. Arkadaşlarınız arasında ilk kez sandığa gidecekler olabilir. 24 Haziran yeni dönem açılacağı kritik bir seçimlerdir. Cumhurbaşkanı ve vekiller değil Türkiye\'nin 2023 hedefleri 2053 ve 2071 vizyonu da oylanacaktır. Seçim sonucuna göre ülkemiz ya 16 yıldır sürdürdüğü demokrasi ve kalkınma hamlesini sürdürecek ya da çetin mücadele ile elde ettiği pek çok kazanım heba olup gidecektir. Bu hassasiyetle yaklaşmanızı istiyorum. Sizin ve ailenizin tercihlerinin güçlü ve büyük Türkiye\'den yana olacağına inanıyorum\" diyerek sözlerini tamamladı.