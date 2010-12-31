-ERDOĞAN 2023'Ü HEDEF GÖSTERDİ RİZE (A.A) - 31.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, artık çalışmalarını 2011 seçimlerini değil, 2023'ü hedef alarak yaptıklarını, çünkü cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında Türkiye'yi dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi içerisinde görmek istediklerini söyledi. Başbakan Erdoğan, baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesinde, Güneysu Merkez Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Güneysu Belediye Başkanlığı binası balkonundan vatandaşlara hitap etti. Yeni bir yıla girildiğini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi: ''2011 yılının milletimiz, ülkemiz için aydınlık yarınlara vesile olmasını Allah'tan Temenni ediyorum. Çok çalıştık, 8 yıl içinde ülkemizde çok güzel şeyler oldu. Artık 2011 seçimlerini hedef alarak çalışmıyoruz, şimdi 2023'ü hedef alarak çalışacağız. Bu şu demektir; Cumhuriyetin 100. yılında 2023 yılında Türkiyemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisine sokmanın çalışmaları içerisinde olacağız. Yeni dönem inşallah bunu başlattığımız bir dönem olacak. Her şeyiyle daha farklı bir Türkiye'yi dünyadaki ülkeler yarışı içerisine sokacağız. Biliyorsunuz 8 yıl önce görevi devraldığımızda Türkiye dünyanın 26. büyük ekonomisi idi. Şu anda dünyanın 17. büyük ekonomisi. 8 yılda 9 basamak yukarı tırmandık. Şimdi önümüzde 7 basamak var. Şimdi de İnşallah bu 7 basamağı tırmanacağız ve ilk 10 içerisine gireceğiz. Peki bunu Türkiye başarır mı? Bundan hiç şüpheniz olmasın. Şu ana kadar zoru başardık, evelallah bundan sonra artık kartopu bir çığ oldu. Şimdi çığ olarak büyümeye devam edeceğiz.'' -''BİZ HALKIMIZIN DERTLİSİYİZ, SEVDALISIYIZ'' Güneysu'da yapılan ve yapılacak yatırımlarla ilgili açıklamalarda da bulunan Erdoğan, şöyle devam etti: ''8 yıl önce Güneysu'nun halini biliyordunuz. Şimdi Güneysu bir başka ama şu andaki Güneysu'yu da yeterli bulmuyoruz. Şu an balkonunda konuştuğum bina öyle zannediyorum ki 3-5 ay sonra burada olmayacak, bu binayı da yıkacağız. İstiyoruz ki Güneysu'ya girdiğimiz zaman şu park, camimizin önüne kadar devam etsin ve burada sadece güzellikler olsun. Öbür tarafta tarihi alt sokağımızı biliyorsunuz yapıyoruz ve o tarihi alt sokağımız da aynı şekilde çok daha güzel olacak. O da bittikten sonra çok daha farklı bir Güneysu'yu, fen liseleriyle, Anadolu liseleriyle, rehabilitasyon merkezleriyle, spor meslek liseleriyle, kapalı spor salonlarıyla farklı bir şekilde hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız.'' Eksiklerin hiçbir zaman bitmeyeceğini ifade eden Erdoğan, ''Şehircilikte hele hiç bitmez. Ama bu eksiklikleri gidermenin gayretinde olmak... Önemli olan budur. Bunun için de dertli olacaksın, bunun için aşık olacaksın. Biz, size aşığız, biz halkımızın dertlisiyiz, sevdalısıyız. Bununla bu yola devam ediyoruz'' diye konuştu. -YOKSUL AİLELERİN OKUYAN ÇOCUKLARINA YARDIM- Yoksul ailelerin okuyan çocukları için yapılacak yardımlar konusuna da değinen Erdoğan, şunları kaydetti: ''Yoksul ailelerin çocukları için salı günü açıkladım, tekrar söylüyorum. Kaymakamlıklara müracaatlarını yapsınlar. İlköğretimde erkek çocuklara biliyorsunuz 20 lira veriyorduk ama şimdi 30 liraya çıkarttık, 30 lira alacaklar, 1 Ocaktan itibaren. Kız çocuklarına 25 lira veriyorduk, onu nereye çıkardık? 35 liraya... Kaç çocuk olursa olsun hepsine vereceğiz. Orta öğretimde ne yaptık? Orta öğretimde erkek çocuğuna 35 lira veriyorduk ona da 45 lira vereceğiz, kız çocuğuna 45 lira veriyorduk ona da 55 lira vereceğiz. Bunları da buraya tırmandırdık. Kaç çocuğu olursa olsun. Üniversiteye gelince biliyorsunuz 200 lira veriyorduk. 8 yıl önceki iktidar 45 lira veriyordu. Biz 200 lira veriyorduk. Şimdi 2011'e giriyoruz, 240 liraya çıkardık. Master öğrencilerine 400 lira veriyorduk, değerli hemşehrilerim bunu da arttırdık ve master öğrencilerinin aldığı ücret de bugüne kadar görmedikleri bir seviyeye yükselmiş oldu, onu da 480 liraya çıkarttık. Aynı şekilde doktora öğrencileri... Ve tabi yurtlarımız sürekli artıyor. Rize Üniversitemiz, malum, okul itibariyle Rizemiz iyi bir konuma geliyor, daha da iyi olacak.''