-ERDOĞAN: 2023'TE DÜNYANIN İLK 10'U İÇİNDE BİR TÜRKİYE DÜŞLÜYORUZ ANKARA (A.A) - 02.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Türkiye'ye ilkleri yaşattık. Türkiye'yi gurur verici seviyelere taşıdık ama bunları yeterli bulmuyoruz. Çünkü Cumhuriyet'in yüzüncü yıl kutlamalarında 2023'de, dünyanın ilk 10'u içerisinde bir Türkiye düşlüyoruz'' dedi. TOBB 6. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası'nın ardından Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Ar-Ge yatırımları noktasında hükümetin teşviklerinin de netice verdiğini gördüklerini ifade etti. Erdoğan, araştırma geliştirmeye pay ayıran firmaların ve ayırdıkları payın arttığını belirterek, bunun orta vadede son derece önemli olduğuna işaret etti. Bir gazetecinin, devlete olan borçların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili sorusu üzerine Erdoğan, işin son aşamasına geldiklerini belirterek, ilgili odayla görüşmelerin yapıldığını söyledi. Bayramdan önce bitirilmesinin müjde niteliğinde olacağını anlatan Erdoğan, bunun ülke ve devlet için de çok önemli olduğunu belirtti. Erdoğan, ''Çok fazla sürmeyecek zannediyorum. Artık son aşamaya geldik'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun üretimin üzerindeki yüklerin kaldırılmasıyla ilgili bir talepte bulunduğu yönündeki değerlendirmesi üzerine, özellikle enerjiyle alakalı, girdi maliyetleri noktasında mümkün olduğunca iş dünyasını rahatlatıcı adımlar atmaya gayret ettiklerini belirterek, bunu yaparken de ciddi hesaplar yaptıklarını ifade etti. Erdoğan, şunları söyledi: ''Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz derken... Çünkü şüphesiz ki devleti de ayakta tutacağız. İşsizlik diyoruz, öbür tarafta asgari ücret diyoruz. Bütün bunlar eninde sonunda bize gelip dayanıyor. Bizim petrol kuyularımız yok tabii. Bizim tek kaynağımız vergi. Vergiden aldıklarımızla bu adımı atıyoruz. Eğer bu imkanları da biz tamamıyla yok kabul edersek o zaman memurunun maaşını veremeyen bir devlet konumuna düşeriz. Bir diğer taraftan da enflasyondu vesaire... Bütün bunların altında ezilmeye başlarız. Bizim şu anda bütün gayretimiz enflasyona ezdirmeyeceğiz, bunun gayreti içinde olacağız. Bütün bu enerji vesaire, bu tür şeylerde de disiplini bozmadan, onu da bir hassasiyet içerisinde ama sanayicimizi bütün bu noktada sıkıntıya düşürmeden, biz hepsinin hesabını 'a' dan 'z'ye kılı kırk yararak bütün bu adımları atıyoruz; enerjide acaba ne kadar daha bunu düşürsek veya ne kadar ucuza mal etsek de biz de sanayicimize ucuza enerji verebilsek. Bunların hesaplarını, nereden enerji ithal ediyorsak onlarla kılı kırk yararak yapıyoruz. Tüm bu mücadelemiz hep bunun için.'' Bir gazetecinin, yeşil kart uygulamasının istihdam piyasasını tehdit eder hale geldiği yönünde bir değerlendirme olduğunu belirtip, bu konuda hükümetin yeni bir hazırlığı olup olmadığını sorması üzerine Başbakan Erdoğan, ''istihdam paketi içerisinde yeşil kart olayını da çözdüklerini'' belirtti. Sigortalı olan bir evde artık yeşil kartın bitmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, göreve geldiklerinde yeşil kartlıların sayısının 13 milyon civarında bulunduğunu, ancak bu sayının şimdi 9 milyon civarında olduğunu anlattı. Erdoğan, bu sayıyı da yüksek bulduklarını belirterek, çalışmaların devam ettiğini, yeşil kartlı sayısının düşürüleceğini dile getirdi.