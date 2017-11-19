Erdoğan: 2020'ye kadar Gümüşhane ve Bayburt havaalanını bitireceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "İnşallah 2020'ye kadar Gümüşhane ve Bayburt illerimize hizmet verecek olan havaalanımızı bitireceğiz. Bu havaalanımızla birlikte artık Gümüşhane'nin, Bayburt'un uzun yol sıkıntısı aşılmış olacak" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak ve partisinin 6'ncı olağan il kongresine katılmak için gittiği Bayburt'ta konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"2020’ye kadar Gümüşhane ve Bayburt illerimize hizmet edecek Salyazı Mevkii'nde inşa edilecek havaalanını bitireceğiz. Bu havaalanımızla birlikte de artık Gümüşhane ve Bayburt’un uzun yol sıkıntısı aşılmış olacak. Salyazı’daki bu havaalanı inşallah uzun yolları kısa edecek. Baraj çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında inşallah bir sözüm daha vardı.Gençlik ve Spor bakanımıza da talimatı verdim. Gümüşhane ve Bayburt’a spor salonlarımızın yapılması konusunda. Bayburt’ta ki spor salonunu yeterli bulmuyoruz. Yakışanı yapacağız. Gümüşhane’de aynı şekilde. Bu salonlarımız da 3-4 bin kişiyi rahat alacak salonlar olacak."

Bayburt’un siyasette bir numara olduğunu ifade eden Erdoğan, “Bayburt bizi sevdi biz de Bayburt’u sevdik. İnşallah 2019'da Bayburt bu kararlılığını yine gösterecek. Ben buna inanıyorum. Gerek Maliye Bakanımız gere milletvekillerimiz buradaki yatırımlarımızı da daha yakından takip edip inşallah Bayburt’umuzu havaalanı, kapalı spor salonu ve üniversitemizle hepsiyle birleştirip modern bir konuma taşıyacağız. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hiçbir yeri boş bırakmayacağız. Köylere, beldelere varıncaya kadar dolaşacağız. Ben sizlerle gurur duyuyorum” diye konuştu.