Erdoğan: Hamdolsun ki 7 Haziran'daki durum çok kısa sürdü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yayımladığı mesaj şöyle:

“Değerli Vatandaşlarım,

Ülkemiz ve milletimiz açısından çok önemli gelişmelerin yaşandığı 2015 yılını geride bırakıyor, yeni ümitler ve heyecanlar eşliğinde 2016 yılına giriyoruz.

Yeni yılın, aziz milletimiz başta olmak üzere, tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bilindiği gibi, 2015 yılında, 2 milletvekili genel seçimi yaşadık. 7 Haziran seçimlerinin ardından ortaya çıkan durum, hamd olsun ki çok kısa sürdü. Koalisyon hükümetinin kurulamayacağı netleşir netleşmez, Cumhurbaşkanı olarak Anayasa’dan aldığımız yetkilerimizi kullanarak, nihai sözü milli iradenin söylemesini sağlayacak süreci işlettik.

Yaşananları çok iyi değerlendiren milletimiz de, 1 Kasım seçimlerinde, tercihini, istikrar ve güven ortamının devamından yana kullandı. Bu vesileyle, seçim sonrası kurulan yeni hükümetimize, Sayın Başbakan’a, Sayın Bakanlara başarılar diliyorum.

Türkiye’nin, inşallah 2019 yılına kadar sürecek bu yeni döneminin, hayırlı hizmetlerle, 2023 hedeflerimiz doğrultusunda atılacak önemli adımlarla dolu dolu geçmesini temenni ediyorum.

Kıymetli Vatandaşlarım,

Suriye merkezli olarak bölgemizde yaşanan hadiseler, bölücü terör de dâhil olmak üzere, pek çok sorunun kaynağıdır.

Türkiye, 5. yılına giren Suriye meselesinde, en başından beri, insani, ahlaki, mağdurun ve mazlumun yanında bir duruş sergilemektedir. Bu ilkeli duruşumuz, Irak, Mısır, Libya gibi diğer ülkeler için de geçerlidir.

Ülkemizin hiçbir devletin toprağında, egemenliğinde gözü yoktur. Biz sadece, tarihi ve kültürel olarak kardeşlerimiz olan bölge insanlarının huzur ve güven içinde yaşamalarını istiyoruz. Türkiye, Irak’taki, Mısır’daki, Libya’daki, Filistin’deki olayların müsebbibi olmadığı gibi, Suriye’deki olayların da sorumlusu değildir. Bizim, bölgede yaşayan kardeşlerimizin güvenliğinden ve huzurundan başka bir gayemiz yoktur, olmayacaktır.

İşte bu anlayışla, bugün ülkemiz toprakları içinde 2,2 milyonu Suriye’den, 300 bini Irak’tan olmak üzere, toplam 2,5 milyon insanı misafir ediyoruz.

Özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu büyük kitle içinde her inançtan, her kökenden, her meşrepten, her mezhepten insan vardır. Çünkü bizim için kapımıza gelenin insan olması yeterlidir. Bu yaklaşım bizim için, hem ecdadımızın mirasıdır, hem de inancımızın bir gereğidir.

Suriye’de, 400 bin masum insanı katleden, 12 milyon insanı evinden, yurdundan eden zalim Esed rejiminin ve destekçilerinin, son hedeflerinden biri de Bayır-Bucak Türkmenleri olmuştur. Bu öz kardeşlerimize sahip çıkmak, Türkiye olarak, millet olarak bizim boynumuzun borcudur.

Suriye sınırımızda bir süredir devam eden gerginlik, sınırlarımızı ihlal eden, uyarılara aldırmayan, aidiyeti de belli olmayan bir uçağın düşürülmesiyle sonuçlandı. Türkiye olarak bizler hiç bir zaman, gerilimden yana olmadık. Ancak, gerilimin had safhada olduğu bir bölgede, egemenlik haklarımızın ihlaline de göz yumamazdık.

Değerli Kardeşlerim,

Bölücü terör örgütü, Türkiye’ye karşı husumet besleyen tüm devletlerin, tüm karanlık kurumların bir kuklası, bir taşeronu haline dönüşmüştür.

Türkiye’nin bu meseleyi çözmeye en çok yaklaştığı bir dönemde yeniden silahlı eylemlere başlayan terör örgütünün, kesinlikle bölge halkının hakkını, taleplerini savunmak gibi bir derdinin olmadığı, yaşanan süreçte tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bölücü terör örgütünün üstesinden gelecek güce, imkâna ve kararlılığa sahiptir. Güvenlik güçlerimiz, hem dağları, hem de şehirleri, karış karış teröristlerden temizliyor, temizlemeye devam edecek.

2015 yılı içinde ülke içinde ve dışında yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 100’ü bulmuştur. Bu dönemde şehit verdiğimiz 200 güvenlik görevlimiz ve olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlarımız, en büyük üzüntü kaynağımızdır.

Bir kez daha şehitlerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Buradan tüm vatandaşlarımıza, terör örgütüyle, onun güdümündeki kişi ve kuruluşlarla mücadelemizin sonuna kadar süreceğini özellikle ifade etmek istiyorum. İlçelerde, mahallelerde kazılan hendeklerin, o bölgeye girişi zorlaştırmanın ötesinde, Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasını engelleme amacıyla açıldığını çok iyi biliyoruz.

Türkiye, devleti ve milletiyle birlik içinde, bu engellerin hepsini de, Allah’ın izniyle aşacaktır.

Bu duygularla bir kez daha 2016 yılının ülkemiz, milletimiz, bölgemizdeki kardeşlerimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, sağlık, güvenlik ve refah içinde geçmesini temenni ediyorum.

Tüm vatandaşlarımın yeni yılını tebrik ediyor, selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.”