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Deutsche Welle

Yılbaşı için terör alarmı

Avrupa yeni yıla terör gerginliğiyle giriyor. Moskova'dan Paris'e birçok kentte olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de yılbaşı kutlamaları iptal edildi.

31 Aralık 2015 12:03


Brüksel Belediye Başkanı Yvan Mayeur, terör saldırısı tehdidi nedeniyle yılbaşı gecesi yapılması planlanan kutlamaların iptal edildiğini bildirdi. Yalnızca Brüksel şehir merkezindeki De Brouckère Meydanı'nda düzenlenecek havai fişek gösterisini en az 50 bin kişinin izlemesi bekleniyordu.

"Bu çapta kalabalıkların kontrolü imkânsız" diyen Belediye Başkanı Mayeur, İçişleri Bakanı Jan Jambon ile birlikte kutlamaları iptal etmeye karar verdiklerini söyledi. Belçika Başbakanı Charles Michel, zor ama doğru bir karar verildiğini söyledi.

Berlin'de çanta ve bavul yasağı

Avrupa'nın birçok ülkesinde yılbaşı kutlamaları çerçevesinde alınan güvenlik önlemleri artırıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de Brandenburg Kapısı çevresinde bir milyona yakın kişinin toplanması bekleniyor. Kutlamaya katılmak isteyenlere sırt çantası, bavul ve büyük çanta yasağı getirildi.

Ankara'da yılbaşı gecesi intihar eylemi yapmayı planlayan terör örgütü IŞİD'in 2 üyesi, düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Terör örgütünün bir alışveriş merkezini hedef almayı planladığı öne sürüldü.

Paris'te olağanüstü önlemler

Fransa'nın başkenti Paris'te yılbaşı için olağanüstü güvenlik önlemlerine başvuruldu. 11 bin polis, asker ve itfaiye görevlisi nöbet tutuyor. Geçen yıla kıyasla güvenlik personeli 2 bin kişi daha artırıldı. Önlemler kapsamında bir havai fişek gösterisi iptal edilirken, Paris'in sembollerinden Zafer Takı'nda düzenlenecek bir başka gösterinin süresi kısaltıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Kızıl Meydan güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Kızıl Meydan, her yılbaşında kutlamaların merkezini oluşturuyor, on binler yeni yıla burada girmeyi tercih ediyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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