Erdoğan, 2011 seçiminden önce "Fethullah Hoca kirli bir yapının liderliğini yapıyor" demiş

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir AKP Genel Başkan Yardımcısı arasında 2011 seçiminden önce Gülen cemaati hakkında geçen diyaloğu yazdı. Selvi'nin aktarımına göre, Erdoğan, AKP Genel Başkan Yardımcısı'na Fethullah Gülen için “Fetullah Hoca istihbaratçıların, polisin, savcıların hâkim olduğu kirli yapının tam göbeğinde yer alıyor. Hoca, o kirli yapının liderliğini yapıyor" dedi.

Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözüne atıf yaparak, darbe girişiminin başarılı olması halinde Gülen'in, Humeyni’nin Paris’ten uçakla İran’a inişi gibi Amerika’dan Türkiye’ye inmeyi planladığını öne sürdü.

Selvi'nin Hürriyet'te "Gülen ne yapacaktı?" başlığıyla yayımlanan (25 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı makamında derdest eden darbeciler, karargâhta kontrolü sağladıktan sonra Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ı ele geçirmeye çalışıyorlar.

Fikri Işık’ın o sırada makamında olmadığını tespit etmeleri uzun sürmüyor. Çünkü Milli Savunma Bakanlığı özel kalem müdürü Albay Tevfik Gök başından beri darbecilerle birlikte hareket ediyor. Özel Kalem Müdürü, Bakan’ın yerini tespit etmek için çaba gösteriyor ama başarılı olamıyor. Fikri Işık o sırada seçim bölgesi olan Kocaeli’nde. Bu kez garaj sorumlusu teğmen devreye giriyor. Bakan Işık’ın makam şoförünü arayıp, ısrarla konumunu bildirmesini istiyor. Şimdiye kadar ilk kez garaj sorumlusu teğmen tarafından ilk kez aranan makam şoförü tedirgin oluyor, geçiştiriyor.

Bu darbeden çıkarılacak en önemli derslerden birisi Milli Savunma Bakanlığı’nı Genelkurmay kompleksinin içinden çıkarmak olacak.

Darbe gecesine ilişkin sorulacak o kadar çok soru, karanlıkta kalan o kadar çok nokta var ki, bunun başında eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk’le ilişkiler geliyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal’ın “Yalan söylüyor” dediği Akın Öztürk’le ilgili bilgiler bir el tarafından karartılıyor mu?

Hava Kuvvetleri Komutanı’nın, “Hiçbirine kefil değilim” tepkisinin adresi kim? 2. Ordu Komutanı Adem Huduti’nin, “16 Temmuz sabahı odada bulunurken Genelkurmay Başkanımız aradı. Kendisinin tutulduğu Akıncılar Üssü’nde isyancılarla anlaştıklarını, mutabakata vardıklarını, uygulamanın şöyle olacağını söyledi” sözleri ne anlama geliyor? Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının düzenlenen operasyonla kurtarıldığı söyleniyordu. Bu anlaşma işi nedir, kim kimle anlaştı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbecilerden birinin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a, “Sizi kanaat önderimiz Fetullah Gülen’le görüştürelim, buluşturalım” dediğini açıkladı. Genelkurmay Başkanı Akar’ı Fetullah Gülen’le görüştürme teklifi birkaç kez yapılıyor. Teklifte bulunan ise Akıncı Üs Komutanı Tuğg. Hakan Evrim.

Jandarma Yarbay Fazıl Ertürk ise ifadesinde, “15 gün önce Tandoğan’da toplandık, soyadını bile bilmediğim Osman isimli birinden darbe talimatını aldık. Fetullah Gülen’in darbe yapılması talimatı emrini verdiğini söyledi” diyor.

Darbe gecesi Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı derdest eden emir subayı Levent Türkkan, “Paralel Yapı üyesiyim. Fetullah Gülen cemaatindenim” diye itirafta bulunmuştu.

Darbenin lideri Fetullah Gülen.

"Fethullah Hoca kirli bir

yapının liderliğini yapıyor"

Şimdi sizi 2011 seçimleri öncesine götürmek istiyorum. 2011 seçimlerinde Paralel Yapı’dan yüzü aşkın isim AK Parti’den milletvekili adayı olmak için başvuruda bulunmuş, Erdoğan bundan kuşkulanmıştı.

Milletvekili listelerinin hazırlanma aşamasında Erdoğan ile bir AK Parti Genel Başkan Yardımcısı arasında şu diyalog yaşanıyor:

Erdoğan: “Gülen cemaatini nasıl değerlendiriyorsun?”

Gen. Başk. Yard.: “Benim tanıdığım kadarıyla bu yapı ikiye ayrılıyor.

1- Tabanda çok samimi olarak hizmet edenler.

2- Üstte istihbaratçıların, polisin, savcıların hâkim olduğu kirli yapı.”

Erdoğan: “Sence Fetullah Hoca bunların hangisinin içinde yer alıyor.”

Gen. Başk. Yard.: “Onu bilemeyeceğim.”

Erdoğan: “Fetullah Hoca o kirli yapının tam göbeğinde yer alıyor. Hoca, o kirli yapının liderliğini yapıyor.”

Paralel Yapı’nın o zaman hedefi en yüksek sayıda mensuplarını Meclis’e sokmaktı.

17-25 Aralık’ta anlaşıldı ki, 75 milletvekilini istifa ettirip, güvenoyunun altına düşen hükümeti düşürmeyi planlamışlar.

Erdoğan’ın basireti sayesinde siyasi darbe planı başarılı olamayınca 17-25 Aralık operasyonunu gerçekleştirdiler. Ondan da sonuç alamayınca 15 Temmuz’da kanlı bir darbe girişiminde bulundular.

Peki darbeden sonra Gülen ne yapacaktı? Gülen’in ne yapacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan anlatmıştı: “Humeyni’nin Paris’ten uçakla İran’a inişi gibi Amerika’dan Türkiye’ye inmeyi planlıyor.”