T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Erdoğan, 2011 seçim çalışmalarında makyaj için 1903 lira harcamış"

'Erdoğan'ın makyajı için, seçim kampanyası boyunca makyöze 57 ila 392 lira arasında ücret ödendiği' iddia edildi

18 Nisan 2016 13:59

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, başbakanlık döneminde, 2011 seçim çalışmaları için makyöze toplam 1903 lira ödediği iddia edildi.

Sözcü gazetesinin "Makyaj yapan kadının kaportası bozuktur!" başlığıyla yayımladığı haberde, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde “Makyaj yapan kadının kaportası bozuktur” diyerek tepki toplayan ve ‘’Ben makyaj yapmam’’ açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AKP döneminde makyöze ödediği ücret ortaya çıktı. Anayasa Mahkemesi, siyasi partilerin 2011 yılı harcamalarını incelerken, Erdoğan’ın Başbakanlığı ve AKP Genel Başkanlığı döneminde parti kasasından makyaj ücreti ödendiğini belirledi" ifadeleri kullanıldı.

Deniz Ayhan'ın imzasıyla yayımlanan (18 Nisan 2016) haber şöyle: 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, başbakanlık döneminde, 2011 seçim çalışmalarında makyöze ödediği ücret ortaya çıktı. Buna göre, Erdoğan'ın makyajı için seçim kampanyası boyunca makyöze 57 ila 392 lira arasında ücret ödendi. 

Erdoğan’ın 2011 seçim çalışmaları sırasında TV programlarına ve mitinglere çıkmadan önce yaptırdığı makyajın bedeli belgelerde yer aldı. AKP Genel Merkezi’nde de görev yapan Makyöz Ayla Ertürk’e toplam 1903 TL ödendi.

AKP Genel Merkezince ‘’Başbakanın programı-makyöz ücreti’ olarak gösterilen harcamaların, 57 ila 392 TL arasında değiştiği görüldü. Anayasa Mahkemesi makyaj ücretinin parti kasasından ödenmesini uygun buldu ve itirazda bulunmadı.

 

"Kaportası bozuktur"

 

Erdoğan, Belediye Başkanlığı döneminde “Makyaj yapan kadının kaportası bozuktur” diyerek tepki toplayan açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan 1996 yılında yaptığı açıklamada makyaj yapmadığını belirtmiş ve yaşadığı bir olayı da şöyle anlatmıştı:

“Bana bir keresinde bir gazeteci geldi, karşıma geçti. Bacak bacak üstüne attı. Makyaj çantasını çıkardı, sanki benimle alay ediyor. O zaman da il başkanıyım. Kaşlarını, sağını solunu pudralamaya başladı. ‘Sayın başkan siz makyaja da karşısınız’ dedi. ‘Ben kullanmam, sizin herhalde ihtiyacınız var’ dedim. Şaşırdı. ‘Hani var ya, kaportası dökük araçlar olur. Makyaj yaparlar. Boyarlar. Bizim kaporta sağlam, makyaja ihtiyacımız yok’ dedim”

ETİKETLER

tayyip erdoğanmakyajhabermakyözkadınkaportabelediye başkanlığı2011haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24