"Erdoğan, 2011 seçim çalışmalarında makyaj için 1903 lira harcamış"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, başbakanlık döneminde, 2011 seçim çalışmaları için makyöze toplam 1903 lira ödediği iddia edildi.

Sözcü gazetesinin "Makyaj yapan kadının kaportası bozuktur!" başlığıyla yayımladığı haberde, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde “Makyaj yapan kadının kaportası bozuktur” diyerek tepki toplayan ve ‘’Ben makyaj yapmam’’ açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AKP döneminde makyöze ödediği ücret ortaya çıktı. Anayasa Mahkemesi, siyasi partilerin 2011 yılı harcamalarını incelerken, Erdoğan’ın Başbakanlığı ve AKP Genel Başkanlığı döneminde parti kasasından makyaj ücreti ödendiğini belirledi" ifadeleri kullanıldı.

Deniz Ayhan'ın imzasıyla yayımlanan (18 Nisan 2016) haber şöyle:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, başbakanlık döneminde, 2011 seçim çalışmalarında makyöze ödediği ücret ortaya çıktı. Buna göre, Erdoğan'ın makyajı için seçim kampanyası boyunca makyöze 57 ila 392 lira arasında ücret ödendi.

Erdoğan’ın 2011 seçim çalışmaları sırasında TV programlarına ve mitinglere çıkmadan önce yaptırdığı makyajın bedeli belgelerde yer aldı. AKP Genel Merkezi’nde de görev yapan Makyöz Ayla Ertürk’e toplam 1903 TL ödendi.

AKP Genel Merkezince ‘’Başbakanın programı-makyöz ücreti’ olarak gösterilen harcamaların, 57 ila 392 TL arasında değiştiği görüldü. Anayasa Mahkemesi makyaj ücretinin parti kasasından ödenmesini uygun buldu ve itirazda bulunmadı.

"Kaportası bozuktur"

Erdoğan, Belediye Başkanlığı döneminde “Makyaj yapan kadının kaportası bozuktur” diyerek tepki toplayan açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan 1996 yılında yaptığı açıklamada makyaj yapmadığını belirtmiş ve yaşadığı bir olayı da şöyle anlatmıştı:

“Bana bir keresinde bir gazeteci geldi, karşıma geçti. Bacak bacak üstüne attı. Makyaj çantasını çıkardı, sanki benimle alay ediyor. O zaman da il başkanıyım. Kaşlarını, sağını solunu pudralamaya başladı. ‘Sayın başkan siz makyaja da karşısınız’ dedi. ‘Ben kullanmam, sizin herhalde ihtiyacınız var’ dedim. Şaşırdı. ‘Hani var ya, kaportası dökük araçlar olur. Makyaj yaparlar. Boyarlar. Bizim kaporta sağlam, makyaja ihtiyacımız yok’ dedim”