Erdoğan 2004: Biz iktidardayken zina düzenlemesi bir daha gündeme gelmez

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada yeniden zina düzenlemesini gündeme getirmesi, kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

"Zina konusunun yeniden ele alınmasının çok isabetli olacağı" görüşünü dile getiren Erdoğan, 2004'te yapılan düzenlemeden Avrupa Birliği'nin (AB) talepleri sonrası vazgeçildiğini hatırlatan Erdoğan, "Yanlış yapmışız" ifadesini kullandı.

T24, 7 yıl önce yazmıştı: AKP zinayı tekrar suç yapmayı düşünür mü?

O dönem neler oldu?

23 Haziran 1988'de Anayasa Mahkemesi (AYM) kararıyla suç kapsamından çıkarılan "zina", 2004 yılında Türkiye'nin gündemine yeniden girdi. İktidar ve ana muhalefetin uzlaşma sağladığı metin üzerinde Türk Ceza Kanunu (TCK) reformu görüşülürken, AKP'li vekiller, “zina”nın tekrar suç sayılması için girişimde bulundu.

Dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, bu girişime "İktidar, zinada, binada çevrede ihanet etti. Darbeyi yedi" ifadesiyle tepki gösterdi. Avrupa Birliği (AB) de, zinanın tekrar suç sayılmasının tam üyelik müzakerelerine geçişi etkileyebileceğini duyurdu.

Tepkiler üzerine "zina" yerine 1 yıl ceza öngören "cinsel sadakatsizlik suçu" formülünü gündeme getiren AKP, uzlaşma sağlanamayınca bu girişimden de vazgeçti.

"Biz iktidardayken bir daha gündeme gelmez"

24 Eylül 2004'te Erdoğan, Avrupa Parlamentosu Başkanı Josep Borrell ile düzenlediği basın toplantısında, "zina düzenlemesi" ile ilgili olarak kendisine yöneltilen bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Biz iktidardayken bir daha gündeme gelmez, ama bizden sonra ne olur, onu bilmem"

Ertesi gün (25 Eylül 2004) çıkan gazetelerin birinci sayfalarında Erdoğan'ın açıklamarına geniş yer verildi. Bugün (20 Şubat 2018) iktidara yakın yayın politikasıyla bilinen Sabah, "Biz Avrupalıyız" manşetiyle çıktı.

Yeni TCK, tüm bu tartışmaların ardından 26 Eylül 2004'te yasalaştı.