Erdoğan: Ülkemizi ve bölge insanımızı PKK'nın silahlı tasallutundan kurtardık, kuklası HDP'nin siyasi tasallutundan da kurtaracağız

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Batman'da yaptığı konuşmada, çözüm sürecinin "her türlü riski göze alarak başlatılan samimi bir süreç" olarak nitelendirirken, "Terör örgütünün silahı ve kan dökmeyi seçmesi sebebiyle sonuçsuz kaldı" dedi. Erdoğan, HDP'ye de sert sözlerle yüklenirken, "Ülkemizi ve bölge insanımızı PKK'nın silahlı tasallutundan kurtardık, bu örgütün kuklası olan HDP'nin siyasi tasallutundan da kurtaracağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kürtçe konuşmanın, türkü söylemenin, okumanın, yazmanın suç olmaktan çıkartılması başta olmak üzere asırlık tüm sorunları çözecek adımları biz attık biz! Anayasadan kanunlara kadar tüm mevzuatı, tüm uygulamaları, anlayışları hak ve adalet temelli bir dönüşüme tabi tuttuk" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kandil'i yerle yeksan edeceğim" açıklamasını hatırlatan Erdoğan, "Bay Kemal, sana bu millet, bu devleti teslim eder mi ya? Bu HDP'ye, İyi Parti'ye bu devlet teslim edilir mi ya? İnşallah ne Türkiye'nin ne bölgede bu örgütün yeri yoktur, olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının bir bölümünde muhalefete de yüklenen Erdoğan,"Bu ülkede CHP diye bir parti ve o partiyi yönetenlerin kendi kafalarına göre belirledikleri politikaları mı var? Bu ülkede HDP diye bir parti ve partiyi yönetenlerin kendi iradelerine göre belirledikleri politikaları mı var? Kürt kardeşlerimize yapılan en büyük zulümlerin altında imzası olan parti ile Kürt kardeşlerimizin ismini istismar eden bir parti acaba hangi güç bir araya getirmiş olabilir? Bu soruya verilen samimi cevap, Türkiye'nin son 8 yılda yaşadıklarının sebebini de ortaya koyacaktır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"16 milyar liralık yatırım yaptık"

Uzun bir aradan sonra sizlerle tekrar bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyim. Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Güzel yüzünüzü görmekten memnuniyet duyuyorum. Biz sizi Allah için seviyoruz.

Ilısu Barajını hizmete aldık. Santralde üretilecek elektrik ülkemizin enerji ihtiyacımızın karşılanmasına önemli katkı sağlayacak. Batman’ı bu yatırımdan mahrum bırakmak için hem içerde hem dışarda kirli kampanyalar yürütüldü. Elbette sadece Ilısu ile yetinmiyoruz. Bugün burada yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının OSB’deki fabrikaların da resmi açılışlarını yapıyoruz. Biz sizin için varız.

Bölgemizin önemli gelir kaynaklarından olan fıstık üretimini karşılamak için 12 bin hektarlık alanda yürütülen Menengiç aşılaması çalışmaları ile çok sayıda hayvancılık projelerinin açılışını yapıyoruz. Batman OSB’de faaliyete giren 36 fabrikayı da buradan açıyoruz. 500 milyon liralık yatırım ile açılan bu fabrikalar sayesinde şehrimiz 4000 yeni istihdam sağlanmıştır. İşte bununla birlikte işsizliğin belini kırıyoruz. Yeni bir OSB’nin kuruluna başladık. Huzura kavuşan Batman’ın yükselişini takdirle izliyor ve gerekli desteği veriyoruz. 20 yıl önce nasıl bir Batman vardı bugün nasıl bir Batman var.

Toplam yatırım bedeli 1 milyar lirayı geçen tüm bu kamu ve özel sektör projelerinin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Batman yıllarca terör örgütünün zulmü altında acılar çekmiş bir şehrimizdir. Türkiye’nin demokrasi ve kalkınma dönemindeki sıkıntılarına baktığımızda karşımıza hep tek parti döneminin ayak izleri çıkmaktadır. Biz bu toprakları hep kanımızla hep malın terimizle birlikte yoğurarak vatan yaptık. Ne zaman ipler tek parti zihniyetinin eline geçti o zaman sıkıntı çekmeye başladık. Ülkenin balına bir felaket gibi çöken bu zihniyete karşı milletin safında yer alanlar çeşitli darbelerle susturuldu.

Geçen 19 yılda Batman'a yaptığımız yatırımların bedeli ne biliyor musunuz? 16 milyar liralık yatırım yaptık, eski rakamla 16 trilyon...

"Kürtçe konuşmanın suç olmaktan çıkartılması başta olmak üzere asırlık tüm sorunları çözecek adımları biz attık"

Bölgeyi ve şehrimizi her alanda en gelişmiş altyapı yatırımları ile buluştururken vesayetle yürüttüğümüz mücadeleyle mesafe kat ettikçe hak ve özgürlük alanlarını da genişlettik. Batı bize ne diyordu? Bunlar sessiz devrim yaptı... Böyle ifade ettiler. Kürtçe konuşmanın, türkü söylemenin, okumanın, yazmanın suç olmaktan çıkartılması başta olmak üzere asırlık tüm sorunları çözecek adımları biz attık biz! Anayasadan kanunlara kadar tüm mevzuatı, tüm uygulamaları, anlayışları hak ve adalet temelli bir dönüşüme tabi tuttuk. Ülke genelindeki bürokratik oligarşiyi kırdığımız gibi, terör örgütünün buradaki insanlarımız üzerinde kanla ve zulümle kırdığı vesayeti de paramparça ettik. Hem altyapı hem demokrasi bakımından ülkemizini 81 vilayetini eşit hale getirdik.

"Terör örgütü silahı ve kan dökmeyi seçti"

Biz ülkemizi büyüttükçe, milletimizin birliğini güçlendirdikçe birileri bundan rahatsız oldu. Buna rağmen biz yolumuza devam ettik. Çözüm süreci diye, akıllarda kalan son bir hamleyle Türkiye'yi terör örgütünün tasallutundan tamamen kurtaracak bir adım daha attık. Amacımız artık bu meseleyi ülkenin gündeminden ebediyen çıkartıp, tüm enerji ve vaktimizi asıl hedeflerimize yöneltmeyi sağlamaktı. Her türlü riski göze alarak, her türlü tenkidi göğüsleyerek başlattığımız bu samimi süreç, terör örgütünün silahı ve kan dökmeyi seçmesi sebebiyle sonuçsuz kaldı. Kısa süre önce bölücü örgütün ele başları tarafından yapılan itiraflar bu gerçeği açıkça ortaya koyuyor. Bizzat terör örgütü yöneticileri Avrupa'daki kimi çevreler başta olmak üzere dışarıdan kendilerine çözümü reddetmeleri, çatışmayı yeniden başlatmaları konusunda yoğun baskılar yapıldığını söylüyor. Terör örgütü hiçbir gerekçesi kalmadığı halde ısrarla şiddeti seçen tavrıyla bu topraklarla, bu insanlarla bağı olmadığını ispatlamıştır. Parayı verenin dilediği şekilde saldırttığı bu örgüt en çok benim Kürt kardeşlerimin kanını döktü, en büyük bedeli Kürt kardeşlerimize ödetti.

"Bu PKK'nın, HDP'nin dini imanı yok!"

Ben ne diyorum, benim dinimde Türk, Kürt, Laz, Çerkez ayrımı var mı? Ama bu PKK'nın bu HDP'nin dini imanı yok! Bunları iyi bilmemiz lazım... Türkiye'de hareket alanı kalmayan örgüt, şimdi de Kuzey Irak'ı ve Suriye'yi karıştırmaya çalışıyor. Kuzey Irak'taki meşru yönetime saldıracak kadar gözü dönen bu azgın ve sapkın güruhun devri artık sona ermektedir. Bay Kemal çıktı ne diyor, gelirse Kandil'i yerle yeksan edecekmiş... Bay Kemal, sana bu millet, bu devleti teslim eder mi ya? Bu HDP'ye, İyi Parti'ye bu devlet teslim edilir mi ya? İnşallah ne Türkiye'nin ne bölgede bu örgütün yeri yoktur, olmayacaktır.

"Kapı kapı dolaşacağız, Allah'ın izni ile 2023'te sandıkları da patlatacağız"

Kapı kapı dolaşacağız, Allah'ın izni ile 2023'te sandıkları da patlatacağız. Ülkemizin son 8 yılda yaşadığı her badire, örgütü üzerimize salan aynı kaynaklardan beslenen kin, nefret, husumet dalgalarının esiridir. Türkiye, uğradığı saldırılara karşı dimdik ayakta durdukça bölge üzerinde sinsi ve alçak hesapları olanların bize olan öfkesi daha da kabarıyor. Biz adaletsizliklere, zulümlere ne dedik, one minute... One minute dedikçe önümüze kurulan tuzakların sayısı da çapı da artıyor. Biz yeminli Türkiye düşmanlarının ülkemizdeki piyonları olan PKK'lılara, FETÖ'cülere, sivil toplum mensubu ya da diplomat görünümlü ajanlara, siyasetçi kılıklı etki elemanlarına posta koydukça daha da kuduruyorlar. Sen kimsin ya? 10 tane büyükelçi çıkmış, bie akıl vermeye çalışıyor. Maalesef bunu en büyük desteği de içimizdeki birileri veriyor. Bu ülkede CHP diye bir parti ve o partiyi yönetenlerin kendi kafalarına göre belirledikleri politikaları mı var? Bu ülkede HDP diye bir parti ve partiyi yönetenlerin kendi iradelerine göre belirledikleri politikaları mı var? Kürt kardeşlerimize yapılan en büyük zulümlerin altında imzası olan parti ile Kürt kardeşlerimizin ismini istismar eden bir parti acaba hangi güç bir araya getirmiş olabilir? Bu soruya verilen samimi cevap, Türkiye'nin son 8 yılda yaşadıklarının sebebini de ortaya koyacaktır. Bu cevabı biliyoruz, bu senaryoyu yazıp sahneye koyanlar da kendilerini gizleme gereği duymuyor. Bize düşen görev bugün de tek yürek ve tek bilek olarak kardeşliğimizi güçlendirerek, oynana bu kirli oyunu bozmaktır.

"Ülkemizi HDP'nin siyasi tasallutundan da kurtaracağız"

Ülkemizi ve bölge insanımızı PKK'nın silahlı tasallutundan kurtardık, bu örgütün kuklası olan HDP'nin siyasi tasallutun da kurtaracağız. Çevremizde kurulan kanlı tezgahın ardındanki hain niyetleri görüyoruz. Suriye'de yaşanan yıkımlar devletimizin gücünün, milletimizin birliğinin ne kadar önemli olduğunu hepimize tekrar hatırlatıyor. Allah'ın yardımı, milletimizin desteği ile Türkiye 2023 imtihanını da başarı ile geride bırakarak dosta güven düşmana korku vermeyi sürdürecektir. Sizden 2023'e kadar çok sıkı çalışmanızı istiyorum. Bir daha bu ülkeyi yoksulluğun, terörün, zulmün pençesine bırakmamak, milletimizin boynunu erdirmemek için kardeşliğimize çok sıkı sarılacağız. Batmanın bu kutlu mücadelenin en ön safında yer alacağına inanıyorum.