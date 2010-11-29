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Politika

Erdoğan 20 milletvekilinin üzerini çizdi!

Erdoğan'ın, "Bize acı çektirenlerle yola devam etmeyiz" dediği devamsız vekil sayısı AK Parti TBMM Grup Yönetimi'nin hazırladığı karneye göre yirmi...

29 Kasım 2010 02:00

T24 - Başbakan Erdoğan'ın, "Bize acı çektirenlerle yola devam etmeyiz" dediği devamsız vekil sayısı AK Parti TBMM Grup Yönetimi'nin hazırladığı karneye göre yirmi... Bu vekiller 2011'deki seçimlerde aday olamayacak...

Tayyip Erdoğan'ın, Lübnan dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı "Meclise devamsızlık yapanlar elenecektir. Meclis'te 336 kişi olacaksın, yeri gelecek toplantı yeter sayısı olmayacak. Bize bu acıyı çektirenlerle yola devam etmeyiz" açıklamasından sonra gözler, AK Parti TBMM Grup Yönetimi'nin hazırladığı vekil karnelerine çevrildi. 

Milletvekillerinin Meclis'e devam çizelgelerini ve performans göstergelerini tutan AK Parti grup başkanvekilleri, isim açıklamıyor ancak 20'ye yakın milletvekilinin kronik devamsızlık tutumu nedeniyle Haziran 2011'de yapılacak genel seçimlerde listeye alınmaması bekleniyor. 

Buna göre Bakanlar Kurulu, parti yönetimi, TBMM yönetimi ve komisyonlarda görev almadıkları halde yasama çalışmalarına katılmayanlar parlamento dışı kalacaklar. 


ÜÇ KRİTER 

Meclis'e devam kriterinin yanında önemli yasama faaliyetlerinde sergilenen performansları da göz önüne alan AK Parti Grup Yönetimi, somut verileri güncelliyor. AK Parti milletvekili listeleri oluşturulurken gözetilecek 3 kriter ise şöyle belirlendi: 22 Temmuz 2007 seçimlerinden sonra geçen yaklaşık 3.5 yıllık dönemde ortaya konulan siyasi performans.

TBMM'de, Mayıs 2010'da kabul edilen anayasa değişikliği oylamaları sırasında ortaya konan tutum.

TBMM'nin son dönemi olan Ekim'den bu yana yasama faaliyetlerine gösterilen ilgi.


GEZİ YASAĞI 

Başbakan Erdoğan, hafta içinde parti genel merkezinde düzenlediği grup toplantısında "Yurtdışına çıkışlarda benden izin alınacak" talimatı verince, milletvekillerinin yurtdışı gezilerine de kısıtlama getirildi. Erdoğan, milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan karar yeter sayısı sorununun aşılması gerektiğinin altını çizerek, "Çıkarmamız gereken 10-12 yasa var. O zaman Meclis'e devamlılığı sağlayıp 12 Mart'a kadar bu yasaları çıkaracağız" demişti.

TBMM'de devamlığı sağlamak için bakanların ve milletvekillerinin yurtdışı gezilerinin kısıtlanması talimatı veren Erdoğan, bakanların bile yurtdışına çıkarken kendisine danışacağını vurguladı. Seyahat sınırlaması nedeni ile İnsan Hakları Komisyonu'nun Endonezya'ya yapacağı ziyaret iptal edildi. TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Yaşar Yakış da üç ülkeyi kapsayan gezi programından vazgeçti. TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Cevdet Erdöl de Brüksel ziyaretini erteledi. 


 

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