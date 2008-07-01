Erdoğan: 20 kişi gözaltında

Ergenekon operasyonu kapsamında Ankara’nın yanı sıra İstanbul ve Trabzon'da da operasyon yapıldı. Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi olduğu bildirilen 13 kişinin İstanbul’da, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ercüment Ovalı da Trabzon'da gözaltına alındı.





Son Ergenekon operasyonu çerçevesinde gözaltıların Ankara ve Trabzon ile birlikte 25 olduğu bildirilmişti. Fakat Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, operasyonda 20 kişinin gözaltına alındığını, 4 kişininde arandığını açıkladı.



Polis, bazı ADD şubelerine operasyon yaptı. Kadıköy ADD Şubesi'ne saat 07.00 sularında gelen polis aramaya başladı.



Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kadıköy Şubesi Başkanı emekli Albay Coşkun Gürel, eski şube başkanı Birol Başaran'ın “Ergenekon Soruşturması” kapsamında gözaltına alındığını bildirdi.



Derneğin Avcılar Şube Başkanı Murat Demir, Zeytinburnu Şube Başkanı Ümit Doğruyol, Bakırköy Şube Başkanı Servet Deniz, Bağcılar Şube Başkanı Mehmet Bekar, Bahçeşehir Şube Başkanı Mustafa Karakaya, Hadımköy Şube Başkanı Aslan Yiğit ve ADD Genel Merkezi Bilim Danışma Kurulu Üyesi Ümit Ülgen, destek vermek üzere Kadıköy şubesine geldi.



Arama yapıldığı sırada binanın önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kadıköy Şubesi Başkanı emekli Albay Coşkun Gürel, ADD Genel Başkanı Şener Eruygur'un gözaltına alındığını televizyondan öğrendiklerini söyledi.



Terörle mücadele ekiplerinin evrak ve bilgisayarlarda inceleme yaptıklarını anlatan Gürel, “Derneğimizin yasa dışı herhangi bir eylemi yoktur. Özgün düşünceleri ve bunu genç kuşaklara aktaran yasaları en iyi şekilde uygulayan bir derneğiz. Herhangi bir şey çıkacağını ummuyorum” dedi.



Gürel, eski Kadıköy Şube Başkanı Birol Başaran'ın da bugün gözaltına alınanlar arasında bulunduğunu bildirdi.



ANKARA'DA TOPLAM 7 GÖZALTI



Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, talimat doğrultusunda ADD Genel Başkanı emekli Orgeneral Şener Eruygur, emekli Orgeneral Hurşit Tolon, ATO Başkanı Sinan Aygün ile Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay'ın dışında üç kişiyi daha gözaltına adılar.



Bu kişilerin adının Kemal Aydın, Neriman Aydın ve Hamza Demir olduğu bildirildi.



Emniyet yetkililer, gözaltına alınan 7 kişinin kimlik tespiti ve sağlık kontrolünün yapıldığını, işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul'a götürüleceklerini söylediler.



BİR GÖZALTI DAHA



“Ergenekon soruşturması”nı yürüten İstanbul Cumhuriyet savcılarının talimatı doğrultusunda Trabzon'da, Ati Teknoloji Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Şirketi Genel Müdürü Prof. Dr. Ercüment Ovalı gözaltına alındı.



Prof. Dr. Ovalı, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sabah saatlerinde evinde gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Yetkililer, Ovalı'nın halen Emniyet Müdürlüğünde tutulduğunu belirttiler.



Türkiye'nin tek bağışıklık tedavi merkezi olan Ati Teknoloji'nin genel müdürlüğünü yapan Prof. Dr. Ovalı, daha önce de Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Başkanlığı yapmıştı.



SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ



“Ergenekon soruşturması”nı yürüten İstanbul Cumhuriyet savcılarının talimatı doğrultusunda Trabzon'da gözaltına alınan Ati Teknoloji Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Şirketi Genel Müdürü Prof. Dr. Ercüment Ovalı, sağlık kontrolünden geçirildi.



Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde evinde gözaltına alınan Prof. Dr. Ovalı, sağlık kontrolü için Adli Tabipliğe getirildi.



Prof. Dr. Ovalı, bir polis memuru nezaretinde getirildiği Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yeniden Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü.



Yetkililer, Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın, savcılığın talimatı doğrultusunda İstanbul'a gönderilebileceğini kaydettiler.



MÜTERCİMLER DE GÖZALTINDA



Operasyon kapsamında gözaltında alınan 20 kişinin arasında yazar Erol Mütercimler'in de bulunduğu ortaya çıktı.







