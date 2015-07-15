Erdoğan: Siyasilerin görevi millet iradesine çalım atmak değil, sandık kararına tabi olmaktır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ak Saray olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile iftar programında, "Siyaset, özü itibarıyla bir uzlaşma, müşterekler üzerinde mutabakata varabilme sanatıdır. Siyasilerin görevi, taktik manevralarla millet iradesine çalım atmak değil, bilakis sandıkta tecelli eden karara tabi olmak, onu hayata geçirmektir" açıklamasını yaptı.

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

Bu mübarek ayda millet olarak kapı komşularımızdan başlayarak dünyadaki ihtiyaç sahiplerine yardımcı olduk, dertlere derman olmanın çabası içinde olduk. Ne yazık ki Suriye gibi birçok ülkede Ramazan ayı acı haberler geldi. Biliyorsunuz cumartesi günü insanlık tarihinin en yüz kızartıcı olaylarından biri olan Srebrenitsa katlimanı anıldı. Bizim dünyamızda farklı bir yeri var. Maalesef ders çıkarılmadığını görüyoruz. Srebrenitsa katliamı uluslararası aczin ifadesidir. Ders alınmayan tarih tekerrür eder. Son 20 yılda böyle bir dersin çıkarılmadığını görüyoruz.

Uluslararası toplumun irade boşluğunu 20 yıl önce Bosnalılar ödedi, şimdi de Suriyeliler ödüyor. Suriye başta olmak üzere bugün de benzer olaylar vuku buluyor. Bugün Suriye’de 300 bin Suriyeli hayatını kaybetmiştir. 4 milyon kişi ülkesini değiştirmiştir. 2 milyonu bizim ülkemize geldi. 6 milyon Suriyeli de ülke içinde yer değiştirmek zorunda kalmıştır.

Bundan 20 yıl önce milletimiz Bosna Savaşı sırasında nasıl seferber olduysa şimdi tüm mazlumlar için seferber oluyor.

Yeni katliamların yaşanmasını istemiyorsak başta BMGK olmak üzere uluslararası toplum inisiyatif almalıdır.

Durmadan duraksamadan gecemizi gündüzümüze katarak çalışmamız gereken bir dönemdeyiz. Türkiye’nin son 12 yılı devletle milleti barıştırma, arayı kaynaştırma, kırılan gönüllerin onarıldığı, helalleşmenin sağlandığı bir dönem oldu.

Cumhuriyetimizin 2023 yılında ülkemizi çok daha farklı yere, özellikle de 100. Yılında, ulaştırmak istiyoruz.

Ülkemizde vesayet odaklarına karşı sivil toplum örgütleri hep destek oldu. Herkesi gönülden tebrik ediyorum.

'Himmet hizmet diyerek...'

Zaman öldüren değil, zamanının kıymetini bilen, onu en iyi şekilde değerlendiren gençlik yetiştirme zamanıdır. Biz kardeşlik iklimini geliştirmek için çabalıyoruz.

Paralel ihanet çetesinin neden olduğu tahribatın sarılması gerekiyor. Himmet ve hizmet diyerek aldıkları paraları nereye harcadıklarını gördük. Kumar masalarına, şatafata harcadılar. Geleceğimizin teminatı binlerce gencimiz, bu örgütün elinde ülke ve millet karşıtı bir konuma sürüklendi. Bu paralel örgütün işlediği cürümlerin izole edilmesi konusunda sizlerin daha iyi çaba sarfetmesi gerektiğini düşünüyorum.

Koalisyon görüşmeleri

Dün itibarıyla başlayan, bugün de devam eden koalisyon görüşmelerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini ve hayırlı bir neticeye ulaşmasını temenni ediyorum. Suriye, Irak, Yunanistan, Ukrayna gibi komşularımızdaki durum ortadayken, Meclisteki tüm siyasi parti genel başkanlarının, ülkenin geleceğini düşünerek adım atmaları gerekiyor

Siyaset, özü itibarıyla bir uzlaşma, müşterekler üzerinde mutabakata varabilme sanatıdır. Siyasilerin görevi, taktik manevralarla millet iradesine çalım atmak değil, bilakis sandıkta tecelli eden karara tabi olmak, onu hayata geçirmektir."