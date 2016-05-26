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Erdoğan 1995: Saygı duruşu sap gibi durmaktır!

AKP kongresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunurken partililerin ayakta dinlemesi tartışma yaratmıştı

26 Mayıs 2016 13:16

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP 2. Olağanüstü Kongresi'ne gönderdiği mesaj okunduğu sırada tüm salonun ayağa kalkarak saygı duruşuna geçmesi Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde yaptığı bir açıklamayı tekrar gündeme getirdi. Erdoğan 1995 yılında yaptığı açıklamada, "Saygı duruşu sap gibi durmaktır. Saygı duruşu yerine dua edilmeli. Sap gibi durmanın manasını anlayamıyorum" demiş ve kullandığı bu ifadeler ile tartışmaların odağına yerleşmişti.

AKP kongresinde ilk defa uygulanan bu seremoni 'AKP'liler Erdoğan'a kıyam durdu' şeklinde sert eleştirilere sebep oldu. AKP'li Burhan Kuzu, ise Erdoğan'ın mesajının, kongrede ayakta dinlenmesiyle ilgili soru üzerine "Cumhurbaşkanı'nın mesajı, tabii devlete saygıdan kaynaklandı" savunmasını yaptı. 1995'te saygı duruşunu 'sap gibi durmak' olarak nitelendiren Erdoğan'dan ise salonun mesajını ayakta dinlemesiyle ilgili bir yorum henüz gelmedi.

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