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Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılış tarihinin ertelediğini duyurdu

20 Şubat 2022 11:36

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılış tarihini ertelediklerini duyurdu. 

Erdoğan Twitter hesabından, "26 Şubat’ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, 18 Mart’ta gerçekleştirme kararı aldık." açıklamasını yaptı. 

1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü nedeniyle 26 Şubat’ta yapılacaktı. 

TIKLAYIN |  1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılış töreni Erdoğan’ın doğum günü için değiştirildi

ErdoğanÇanakkaleköprüaçılıştarih
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