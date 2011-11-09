Erdoğan 15 yıl sonra kahve sözünü yerine getirdi



T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, 15 yıl önce bir uçakta karşılaştığı Rizeli esnaf Enver Aslan’a (78) verdiği sözü tutarak, önceki gün işyerini ziyaret etti.



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre , Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği Rize’de, Cumhuriyet Caddesi’ndeki elektronik eşya ve müzik aletleri satış mağazasına giden Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin, Aslan şöyle konuştu: “15 yıl önce bir iş dolayısıyla gittiğim İstanbul’dan dönerken, o zamanın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Erdoğan’la aynı uçaktaydık.



Yolcularla tokalaşan Erdoğan, Trabzon’da bir öğle yemeğine katıldıktan sonra Rize’ye geleceğini söyledi. Kahve içmeye davet ettim. Erdoğan da fırsat bulursa geleceğini söyledi. Aradan 15 sene geçti, Başbakan Erdoğan’ın dükkanıma gelerek kahve içme fırsatı olmadı.



Kurban bayramı dolayısıyla Rize’ye geldi, çadırda bayramlaşırken kendisine, ‘Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır, 40 yıl daha bekleyemem, yaşım müsait değil’ dedim. ‘Müsaitsen kahvemi gel iç, vazifeni yap’ dedim. O da ‘Memnuniyetle’ dedi. 1 saat kadar burada sohbet ettik. Kendisine kemençe ve maket gemi armağan ettim.” Aslan, Erdoğan’ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Zaten Başbakanımız hemşehrimizdir. Duygulandım. Bir başbakanın gelip bir vatandaşı ziyaret etmesi ayrı bir konu, bu tarif edilemez” dedi.









