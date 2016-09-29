T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Erdoğan: 15 Temmuz 'Şehit ve Gazileri Anma Günü' olarak resmi tatil olacak

Darbe girişiminin gerçekleştiği tarih anma günü ve tatil olarak ilan edilecek

29 Eylül 2016 15:38

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişiminin gerçekleştirildiği tarih olan 15 Temmuz'un 'Gazi ve Şehitleri Anma Günü' olarak tatil ilan edileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27’nci Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. Son olarak 8 Haziran'da muhtarlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "1920'de Sevr'i gösterdiler, 1923'de bizi Lozan'a ikna ettiler. Ege'de bağırsan duyulacak adaları biz Lozan'da Yunan'a verdik. Zefer mi bu?" dedi. Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" diye konuştu.

ETİKETLER

Recep Tayyip Erdoğan15 TemmuzGazi ve Şehitleri Anma Günü

İlgili Haberler

Erdoğan: Lozan'ı bize zafer diye yutturmaya kalkıştılar!

Erdoğan'dan muhtarlara: Bir darbe girişiminin aramıza gireceği hiç aklıma gelmezdi

Erdoğan: 3 aylık süreyle OHAL'in uzatılması Türkiye'nin yararınadır, belki 12 ay da yetmeyecek!

"Fransa'ya kimse bir şey diyor mu?"

Erdoğan'dan Moody's'e: Benden intikam alırcasına notumuzu düşürdü, kimmiş bunlar ya!

"Bunların eline üç beş kuruş para koy, istediğin notu al"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24