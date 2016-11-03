Erdoğan '15 Temmuz Kadınları' belgeselini izlerken ağladı

'15 Temmuz Kadınları' adlı belgesel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı duygulandırırken eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım da gözyaşlarını tutamadı.
Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Beşiktaş Conrad Oteli’nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerin Kalkınmasında Kadınların Rolü Bakanlar Konferansı'na katıldı.
Konferansta gösterilen '15 Temmuz Kadınları' belgeseli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı duygulandırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım ve salonda bulunan çok sayıda kişinin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.