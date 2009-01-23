Erdoğan 13 il adayını daha açıkladı

Başbakan Erdoğan AKP Genel Merkezi’nde 13 ilin belediye başkan adayı ile birlikte İstanbul'un 5 ilçenin belediye başkan adayını açıkladı.
Mersin Belediye Başkanı Mustafa Eyiceoğlu
Aydın Adayı: Mustafa Ancin
Bartın: Emin Özkan
Batman: Ziver Özdemir
Çanakkale: Murat Efe
Çorum Muzaffer Külcü
Düzce: İsmail Bayram
Kahramanmaraş: Mustafa Poyraz
Kırıkkale: Veli Korkmaz
Mardin: Beşir Ayanoğlu
Muğla: Orhan Seydi Terzibaşoğlu
Niğde: Faruk Akdoğan
Siirt: Kasım Ceylan
İstanbul İlçeler:
Avcılar Cafer Sezgin,
Beylikdüzü: Yusuf Uzun
Beykoz: Yücel Çelikbilek
Eyüp: İsmail Kavuncu
Üsküdar: Mustafa Kara