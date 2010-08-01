Erdoğan 13 Eylül sabahı gözyaşlarını silecek kimse bulamayacak

T24 - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Önder Sav, referandumun ertesi günü yani 13 Eylül'de neler olacağını anlattı.

CHP Genel Sekreteri Sav, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Koçubaba, Delice ilçesine bağlı Büyükavşar ve Sulakyurt ilçesine bağlı Hamzalı beldesinde temas ve incelemelerde bulundu.

Sav, Hamzalı beldesinde belediye tarafından yaptırılan yeni belediye binası, halk ekmek fabrikası ve kültür merkezinin açılışlarını yaptı.

Açılışta konuşan Sav, halk oylamasının siyasal iktidarın apansız getirdiği bir değişiklik olduğunu belirterek, "Bu siyasal iktidarın Türk ulusunun başına ördüğü bu çorabın ipliklerini hep beraber sökmeye çalışacağız. Yumağın ucu elimize geçti. Yumak sökülmeye başladı. Yumağı 12 Eylül'de tam olarak sökeceğiz" dedi.

Anayasa değişikliğinin Hamzalı'daki insanların da sorunu olduğunu ifade eden Sav, şöyle devam etti:

"Halkımız 12 Eylül'de kendi yaşamındaki sıkıntıları düşünerek sandığa gidecektir. Acaba ektiği çeltik değerini bulacak mı, acaba ürünleri emeğini karşılayacak mı, eğer emekli ise eline geçen para ömrünün son günlerinde ona yetecek para mı? Kimi insanlarımız özel yaşamındaki sıkıntıları anayasa halk oylaması ile dile getirmenin yollarını bulacaklardır. Bu anayasa değişikliği Hamzalı halkının ihtiyacından mı kaynaklanmaktadır? Beyefendilerin ihtiyaçlarından kaynaklanmaktadır. Başbakan ve mensubu olduğu partinin milletvekillerinin sıkıntılarından kaynaklanmaktadır.

İktidarın değiştirebileceğinin izleri görülür görülmez apansız gündeme anayasa değişikliği getirildi. Bu Anayasa değişikliği ile siyasal iktidar mensupları kendilerini yargılayacak olan yargıçları yönlendirme çabasına girdiler. Suçlu yargıcını seçiyorsa o yargıdan hayır gelmez. Suça göre yargı olacaktır. Suçluya göre hakim değil. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda hangi sıkıntıların bu değişikliğin temelinde yattığını daha iyi bilinecektir. Hiç kuşkum yok ki, 12 Eylül'de sandıktan 'hayır' oyları baskın çıkacak. Türk halkı hayırlarla bu siyasi iktidarı yollamanın yolunu bulacaktır."

AKP Hükümeti'nin milleti ayrışmaya, bölünmeye sürüklediğini ileri süren CHP Genel Sekreteri Sav, şunları kaydetti:

"İnsanları ayrıştırıp ayrı kamplara bölerek, azgınlaşan teröre dur diyemezken, cami avluları gencecik yavrularımızın tabutları ile dolup taşarken, şehit anaları ağlarken Sayın Başbakan'ın şapkasını önüne koyup derin derin düşünmesi gerekir. Analar cami avlularında evlatlarına ağlıyor ama 13 Eylül sabahı Recep Tayyip Erdoğan hayır oyları çokluğu karşısında kendi kaderine ağlayacak. Gözyaşını silecek insan bulamayacak.

Alevi açılımı dediler, çalıştaylar düzenlediler. Bu çalıştayları düzenleyenler Alevi toplumunu hiçbir şekilde yakından tanımadıklarını göstermiş oldular. Alevi toplumunun inançlarıyla dalga geçtiler. 'Dedelere maaş bağlayacağız' dediler, alevi dedeleri yanlarına çekmeye çalıştılar. 'Kim bu siyasi partiden ulufe alırsa onu düşkün ilan ederiz' dediler. Hiç kimse, hiçbir kuruluş, hiçbir siyasi parti Alevilerin düşünce ve inançlarını saptırmaya yeltenmesin, 12 Eylül'den sonra Recep Tayyip Erdoğan ve o saz ekibi nereye gidecek bilemem. Ama bir istikametleri var. Çok beğendiği şeyhi Hikmetyar'ın dizinin dibine kadar göndereceğiz."