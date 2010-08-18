-ERDOĞAN ''1001 İCAT SERGİSİ''Nİ AÇTI İSTANBUL (A.A) - 18.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İslam medeniyetinin altın çağını yaşadığı 7 ile 17. yüzyıl arasındaki bin yıllık tarihi süreçte bilim ve teknolojik gelişmelerin aktarıldığı ''1001 İcat Sergisi''ni açtı. Sultanahmet Meydanı'ndaki serginin açılışında konuşan Erdoğan, İslam medeniyetinde bilim ve teknolojinin bin yıllık serüvenini aktaran serginin başta bilim dünyası olmak üzere, ülke, gençlik, tüm İslam dünyası ve insanlık için aydınlık geleceklere vesile olmasını diledi. Serginin ilk açıldığı Londra'da yarım milyona yakın kişi tarafından ziyaret edildiğini belirten Erdoğan, İstanbul'da 5 Ekim 2010'a kadar açık kalacak bu serginin çok daha fazla kişi tarafından ziyaret edileceğine inandığını ifade ederek, şunları kaydetti: ''7. yüzyıl ile 17. yüzyıl arasındaki bin yılı, yani İslam medeniyetinin o zirve dönemlerini uzun süre görmezden gelmeyi, hatta yok saymayı tercih etmişlerdir. Eski Yunan'dan Avrupa rönesansına atlayan bir bilim tarihi anlayışı yerleştirilmeye özellikle çalışılmıştır. İslam medeniyeti, kendisinden önceki Asur, Babil, Çin, Yunan, Hindistan, Fars ve Roma medeniyetlerine büyük bir saygıyla sahip çıktığı halde, kendisi farklı bir tavırla karşılaşmıştır. Ancak zamanla medeniyet ve bilim tarihindeki bu büyük boşluk başta bizatihi batılıların kendileri olmak üzere pek çok kesim tarafından sorgulanmaya başlanmıştır. Batılı bilim adamlarının bir bölümü bu hakkı teslim etme konusunda takdire şayan çabalar göstermişlerdir. İslam dünyası da duçar olduğu bu büyük yıkımlardan ve sorunlardan fırsat bulabildikçe kendi geçmişini bilim tarihi açısından da yeniden keşfetme sürecine girmiştir.'' Konuşmasında İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un mezar taşına işlenmesini istediği dörtlüğü de okuyan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Sessiz yaşamış İslam medeniyetinin o büyük bilim insanlarını unutmamak ve unutturmamak hepimizin ortak sorumluluğu. 1001 İcat Sergisi bu manada çok önemli ve hayırlı bir hizmet. Bütün dünyayı dolaşacak bu sergi -ki buradan New York'a geçecek- daha mütevazı çalışmalar için de bir model olmalı. Üniversite kampüslerinde büyük şehirlerimizde genel olarak bilim tarihi, hassaten de İslam medeniyetinin bilime katkısı konusunda bizim İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzemiz gibi yeni müzeler kurulmalı. Bu tür gayretlerin İslam dünyasındaki gençlerin kendilerine olan öz güvenlerini artıracağına inanıyorum.'' -SERGİYİ GEZDİ- Başbakan Erdoğan, konuşmasından sonra kurdele keserek serginin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, Bilim Teknoloji ve Medeniyet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Salim Al-Hassani'den sergiyle ilgili bilgi aldı. Serginin gezilmesinin ardından Al-Hassani, Başbakan Erdoğan'a sergide yer alan filli saatin minyatürünü hediye etti.