T24 LogoT24 Logo
Politika

'Erdoğan, 1 Kasım seçimi için meydanlara iniyor'

Cumhurbaşkanlığı kaynakları Erdoğan’ın belirli illeri ziyaret edeceğini söyledi

14 Eylül 2015 16:27

7 Haziran seçimleri öncesinde toplu açılış törenlerinde yaptığı konuşmalarda "AKP'ye oy istemekle" eleştirilen  Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1 Kasım seçimleri için yurt içi ve yurt dışı gezilerine ağırlık verecek. Gurbetçilerle buluşacak olan Erdoğan’ın yurt içinde de açılış törenlerine katılması bekleniyor.

Seçim öncesi gezilerine hız vermesi beklenen Erdoğan, gurbetçilerin en çok yaşadığı yer olan Brüksel’de olacak. Erdoğan’ın daha sonra Almanya’ya seyahat etmesi planlanıyor.

7 Haziran seçimleri öncesi de meydanlarda olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Kasım öncesi de bazı illerde toplu açılış törenlerine katılacak. Cumhurbaşkanlığı kaynakları Erdoğan’ın belirli illeri ziyaret edeceğini söyledi.

ETİKETLER

tayyip erdoğanmeydanseçimhaber1 kasım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24