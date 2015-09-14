'Erdoğan, 1 Kasım seçimi için meydanlara iniyor'

7 Haziran seçimleri öncesinde toplu açılış törenlerinde yaptığı konuşmalarda "AKP'ye oy istemekle" eleştirilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1 Kasım seçimleri için yurt içi ve yurt dışı gezilerine ağırlık verecek. Gurbetçilerle buluşacak olan Erdoğan’ın yurt içinde de açılış törenlerine katılması bekleniyor.

Seçim öncesi gezilerine hız vermesi beklenen Erdoğan, gurbetçilerin en çok yaşadığı yer olan Brüksel’de olacak. Erdoğan’ın daha sonra Almanya’ya seyahat etmesi planlanıyor.

7 Haziran seçimleri öncesi de meydanlarda olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Kasım öncesi de bazı illerde toplu açılış törenlerine katılacak. Cumhurbaşkanlığı kaynakları Erdoğan’ın belirli illeri ziyaret edeceğini söyledi.