Erdoğan: 1 çocuk da 2 çocuk da iflastır, 3 çocukla yerinizde sayarsınız

Nüfusun hızla yaşlandığını söyleyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlardan bir kez daha üç çocuk yapmalarını istedi. Erdoğan, “1 çocuk iflas, 2 çocuk da iflas demektir. 3 çocukla yerinizde sayarsınız. Bu ekonominin kuralıdır” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Zirvesi’nde bir konuşma yaptı.

Konuşmasında ailenin önemine vurgu yapan Başbakan Erdoğan, ''Aile var oldukça, millet var oldukça devlet var olur. Aile var oldukça sağlıklı nesiller var olacak, iyilik var olacaktır. Aileye yönelik her saldırıyı doğrudan insanlığa bir saldırı olarak görüyor, hiçbir şekilde müsamaha göstermiyoruz'' dedi.

Üç çocuk isteme gerekçesini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

“En az üç çocukla beraber güçlü aileler istiyoruz. Ailelerimizi güçlü kılmamızın yolu buradan geçiyor. Bunu başaracağız, güçlü bir millet istiyoruz. Bu, bir inceleme neticesidir.

Ekonomide başarının tek şıkkı var. Bize emek, sermaye vs. öğrettiler. Ama bunun başında insan geliyor. Bir çocuk iflas, iki çocuk da iflas demektir. Üç çocuk olursa yerinizde sayarsınız. Bu ekonominin kuralıdır. Genç nüfus olarak kârdaydık ama yavaş yavaş yaşlanıyoruz.

Nüfus artış hızımız ikiden üçe çıkmalıyız. Bu hassasiyetimizi lütfen hafife almayın. Bunu dalga dalga yaygınlaştırmamız lazım. Muhafazakâr demokrat partiyiz. Çocukların artmasını istemek hakkımızdır. İktidar olarak bunu başarmalıyız. Bu, para pulla ölçülebilecek bir şey değildir.”