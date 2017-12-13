Erdoğan - Putin görüşmesine ilişkin iddia: Ortak açıklama dev bir masada yapılacaktı, sonra iki ayrı kürsü kondu

Rus basınında, pazartesi günü gerçekleşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi öncesi salona getirilen bir masanın ani bir kararla kaldırıldığı iddia edilirken bunun nedeninin ise planlarda yaşanan bir son dakika değişikliği olduğu belirtildi. Rus gazeteci Kolesnikov'un haberinde ortak açıklamanın 'dev' bir masada yapılacakken sonradan iki ayrı kürsü konarak burada gerçekleştirildiği aktarıldı.

Sözcü'nün kaynak gösterdiği Rus gazeteci Kolesnikov’un haberi şöyle:

Masa sahneden indirildi

“İlk sürpriz, Putin-Erdoğan ikili temasının beklenenden kısa sürmesiydi. Rus heyeti, heyetler arası görüşmenin yakında başlamayacağı düşüncesindeydi. Ancak kısa sürede görüşme salonuna davet edilmeleri heyette şaşkınlık yarattı. Gazprom Başkanı Aleksey Miller, erken davet edileceklerini beklemediği için salona koşarak yetişti. Daha sonra Putin ile Erdoğan'ın basına ortak açıklama yapacakları salonda ilginç anlar yaşandı. Görevliler dev bir masayı kürsüye sürükleyerek çıkardı. Kasanın yanına iki sandalye ve kalem kondu. Tarafların bir anlaşma imzalamaya hazırlandıkları sezinleniyordu.”

“Ancak beklenen olmadı. Putin ile Erdoğan'ın kürsüye çıkmalarına dakikalar kala, o büyük masa sahneden indirildi. Rus heyetinden bir tanıdık, masanın S-400 anlaşmasının imzalanması için getirildiği imasında bulundu. Tabi daha sonra basından hiçbir soru alınmayan basın toplantısında, Putin S-400 ile ilgili son detayları kendisi söyledi. S-400 sistemiyle ilgili nihai imza yakın gelecekte Rusya'nın Türk tarafına gerekli krediyi açtıktan sonra imzalanacağını söyledi. Böylece Putin en derin pazarlıkları Türkiye ile yapmış oldu. Dün Putin, uçağını bir de Kudüs'e indirseydi tam Ortadoğu turu olacaktı.”