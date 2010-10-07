T24 LogoT24 Logo
Spor

ERDENAY: YARI FİNALİ HEDEFLİYORUZ ANTALYA (A.A)

07 Ekim 2010 17:36

-ERDENAY: YARI FİNALİ HEDEFLİYORUZ ANTALYA (A.A) - 10.07.2010 - (A) Milli Basketbol Takımı, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın ilk hazırlık kampı için Antalya'ya geldi. Dünya Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek (A) Milli Basketbol Takımı, Antalya'da kampa girdi. Hillside Su Otel'de kalan milli basketbolcular, çalışmalarını Kepez Erdal Öner Spor Salonu'nda yapacak. (A) Milli Takım Menajeri Harun Erdenay, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Basketbol Şampiyonası öncesi yaptıkları ilk hazırlık kampı olduğunu belirterek, 50 günlük hazırlık döneminin ilk günü olduğunu kaydetti. Erdenay, kampın hafif antrenmanlarla süreceğini bildirerek, ''Geçen yıl da Antalya'ya gelmiştik ve çok güzel geçmişti. Altı gün boyunca fazla ağır antrenman yapmayacağız. Günde bir antrenman, sabahları 10.00 ile 12.00 saatleri arasında. Onun dışında, oyuncuların denize girmeye ve rahatlamaya fırsatları olacak. Morale yönelik bir kamp olacak. Buradan sonra da İstanbul ve İtalya'da devam edeceğiz'' dedi. Erdenay, (A) Milli Basketbol Takımı'nın 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'ndaki hedefinin sorulması üzerine, çok iyi bir takım olduklarını bildirdi. Erdenay, ''Saha ve seyirci avantajı da çok önemli. Yarı finali hedefliyoruz. Yarı finalden sonra da zaten her takımın şansı olur diye düşünüyorum'' dedi. Kampın ilk antrenmanı yarın sabah saat 10.30'da basına açık yapılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24