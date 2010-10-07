-ERDENAY: YARI FİNALİ HEDEFLİYORUZ ANTALYA (A.A) - 10.07.2010 - (A) Milli Basketbol Takımı, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın ilk hazırlık kampı için Antalya'ya geldi. Dünya Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek (A) Milli Basketbol Takımı, Antalya'da kampa girdi. Hillside Su Otel'de kalan milli basketbolcular, çalışmalarını Kepez Erdal Öner Spor Salonu'nda yapacak. (A) Milli Takım Menajeri Harun Erdenay, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Basketbol Şampiyonası öncesi yaptıkları ilk hazırlık kampı olduğunu belirterek, 50 günlük hazırlık döneminin ilk günü olduğunu kaydetti. Erdenay, kampın hafif antrenmanlarla süreceğini bildirerek, ''Geçen yıl da Antalya'ya gelmiştik ve çok güzel geçmişti. Altı gün boyunca fazla ağır antrenman yapmayacağız. Günde bir antrenman, sabahları 10.00 ile 12.00 saatleri arasında. Onun dışında, oyuncuların denize girmeye ve rahatlamaya fırsatları olacak. Morale yönelik bir kamp olacak. Buradan sonra da İstanbul ve İtalya'da devam edeceğiz'' dedi. Erdenay, (A) Milli Basketbol Takımı'nın 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'ndaki hedefinin sorulması üzerine, çok iyi bir takım olduklarını bildirdi. Erdenay, ''Saha ve seyirci avantajı da çok önemli. Yarı finali hedefliyoruz. Yarı finalden sonra da zaten her takımın şansı olur diye düşünüyorum'' dedi. Kampın ilk antrenmanı yarın sabah saat 10.30'da basına açık yapılacak.