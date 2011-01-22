-ERDEMİRSPOR: 75 - GALATASARAY CAFE CROWN: 74 EREĞLİ (A.A) - 22.01.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Erdemirspor, evinde ağırladığı Galatasaray Cafe Crown'u 75-74 yendi. Konuk takım, periyotun 5. dakikasını 14-9 önde geçti. Karşılıklı atılan basketlerle ilk periyot, 23-22 Galatasaray'ın lehine tamamlandı. Erdemirspor ikinci periyota Erkan'ın sayısı ile başladı. Ev sahibi ekip, bulduğu sayılarla maçın 15. dakikasında eşitliği yakaladı: 29-29. Bu dakikadan sonra oyunda üstünlük kuran Erdemirspor, devreyi 47-39 önde tamamladı. Maçın ikince yarısına Barbour ve Nihat'ın sayıları ile başlayan Erdemirspor, aradaki farkı 13 sayıya kadar çıkararak, durumu 52-39 yaptı. Her iki takımın da sert defans uyguladığı 3. periyot, 64-64 beraberlikle geçildi. Karşılaşmanın son periyotunda takımlar sayı üretmekte zorlandı. Erdemirspor'dan Erkan ve Thomas'ın sayılarına, konuk takımdan Andric karşılık verdi. Karşılaşmanın 35. dakikası 69-66 Erdemirspor'un üstünlüğü ile geçildi. Oldukça çekişmeli geçen son 5 dakikada ev sahibi ekip, Barbour ile sayılar buldu. Galatasaray Cafe Crown'dan Ermal ve Johnson'ın sayıları ile maçın bitimine 1 dakika 28 saniye kala durum 74-74 oldu. Konuk ekibin değerlendiremediği son atak sonrası maçın bitmesine 8 salise kala ev sahibi takım faul atışları kazandı. İlk atışı kullanan Hakan, durumu 75-74 yaptı ve karşılaşmayı da 75-74 kazandı. Müsabaka sırasında iki takım taraftarı arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı. Salon: Erdemir Hakemler: Engin Kennerman xx, Ahmet Ersan Ergüler xx, Tekin Özübir xx Erdemirspor: Johnson xx (2), Altan xxx (20), Thomas xxx (4), Erkan xxx (16), Hakan xxx (9), Barbour xxx (15), Ali xx (3), Nihat xx (6), Eren x, Melih Yıldız x Galatasaray Cafe Crown: Johnson xxx (19), Rocheste xx (12), Rancik xx (4), haluk xx (10), Sertaç x (6), Hüseyin xx (8), Andric x (3), Ermal xx (12), Melih x, Shumpert x 1. Periyot: 22-23 Devre: 47-39 (Erdemirspor lehine) 3. Periyot: 64-64