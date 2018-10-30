Erdemir'de azot temizliği sırasında 6 işçi ve 2 sağlık personeli hastanelik oldu

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde bulunan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları\'ndaki (ERDEMİR) azot temizliği sırasında, taşeron firma çalışanı 6 işçi ve 2 sağlık personeli, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde fabrikanın soğuk haddehane galvanizleme hattında meydana geldi. Azot temizliği yapan taşeron firma çalışanları, ortaya çıkan yoğun koku nedeniyle rahatsızlandı. İşçilere, kurumda görevli sağlık personelleri müdahalede bulundu. Bu sırada sağlık personelleri de kokudan fenalaştı. İşçiler Mustafa Öztürk, Umut Nurullah Horoz, Süleyman Topçu, Recep Koç, Nazım Yalçın ve Yusuf Karaduman ile sağlık personeli Umur Güngör ile Aleyna Arı gelen ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı.

İşçilerin ve sağlık personelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından fabrika yetkilileri hastaneye gelerek işçilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı.



FOTOĞRAFLI