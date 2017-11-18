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Erdemir işçisinden sessiz eylem

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’nda (Erdemir) çalışan işçiler, fabrika önünde servis araçlarından indikten sonra sessiz şekilde yürüyüp işyerlerine girerek işverenin bazı uygulam

18 Kasım 2017 00:40

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’nda (Erdemir) çalışan işçiler, fabrika önünde servis araçlarından indikten sonra sessiz şekilde yürüyüp işyerlerine girerek işverenin bazı uygulamalarına tepki gösterdi.
Türk Metal Sendikası üyesi Erdemir işçileri, 16.00-00.00 vardiyası için servis araçlarıyla fabrikaya hareket etti. Her zaman fabrikanın ana giriş kapısından içeriye giren servis araçları, bu sefer girişten önce durdu. Araçlardan inen işçiler, toplu halde yürüyerek fabrikaya girip, işyerlerine gitti. Sessiz eylemleriyle ilgili açıklama yapmayan işçilerin, iş sağlığı ve huzuru konusunda yeni düzenlemeler istedikleri için eylem yaptıkları öğrenildi.

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