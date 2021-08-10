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Ekonomi

Erdemir’in ciro ve kârında ikinci çeyrekte büyük artış yaşandı

10 Ağustos 2021 11:54

Türkiye’nin en büyük demir çelik şirketi Erdemir, 2021’in ikinci çeyreğinde 3,18 milyar TL kâr açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 568 milyon TL kâr açıklamıştı.

OYAK Grubu çatısı altındaki şirketin satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 artış kaydederken bir önceki çeyreğe göre yüzde 37 yükselerek 14,4 milyar TL oldu. Dünyada çelik fiyatlarında yaşanan artış da şirketin kârında yaşanan artışta etkili oldu. Şirketin satış hacmi aynı kalmasına rağmen dolar cinsinden yıllık bazda yüzde 60 artarak 1,7 milyar dolara ulaştı.

Şirketin net kâr marjı 357 baz puan artarak yüzde 19,14 seviyesine yükseldi.

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