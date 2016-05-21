Erdem Şen'den hırsızlık suçlamalarına yanıt: İftira atıyorlar

Gaziantepspor'da sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen ancak kulüple ilişiğinin kesilmesine rağmen sorunlar yaşayan Erdem Şen, Gaziantepspor'un resmi sitesinden kendisini hırsızlıkla suçlamasına yanıt olarak, "Ben onların yapamadığı işi tamamladım. İftira atıyorlar" dedi.

sporx.com'a verdiği röportajda 490 bin TL alacağından vazgeçerek kulüple olan sözleşmesini feshettiğini belirten Şen; "Sezon başından bu yana hatta geçen sezondan bu yana bir takım sorunlar yaşadım. Takımdaki arkadaşlarımı bana düşman etmek için her şeyi yaptılar. Benim tek istediğim ise hak ettiğim paramın ödenmesiydi. Paramı istediğim için önce kadro dışı bıraktılar daha sonra ise farklı yöntemlerle benimle anlaşma yoluna gittiler."

'Zaten bana ait olan bir evrak'

Erdem Şen, sözleşmesinin karşılıklı fesih edilmesine rağmen Türkiye Futbol Federasyonu'nda Gaziantepspor'un futbolcusu olmasından kuşkulandığını belirterek, "TFF'den irtibata geçtim bize fesih kağıdının renkli fotokopisinin geldiğini ve bu dosyanın sahte olarak kabul edilmesi gerekçesiyle feshin onaylanmayacağını söylediler. Ben de Paris'ten sabah uçağıyla Gaziantep'e geldim. Direkt Celal Doğan Tesisleri'ne gittim. Kulüp dosyalarının bulunduğu odanın anahtarını temizlikçiden alarak sadece kendime ait evrakı aldım.







Bu zaten bana ait olan bir şey. Ben kulübün maddi değer ya da herhangi başka bir kişiye yada kuruma ait birşeye ne dokundum ne karıştım. Evrakı alarak TFF'ye göndermek üzere yola çıktım. Beni hırsızlık suçlamasıyla polise şikayet ediyorlar. Allah biliyor ya herkesin ettiği yoluna gelecektir. Er ya da geç.



Kendilerinin yapamadığı işi tamamladım. Belki ben böyle bir şey yapmasaydım. Belki hafta belki aylar sonra o evrak TFF'ye ulaşacaktı. Başka bir şey düşünmedikleri ve yapmayacaklarının da garantisini kimse vermez. Çünkü Gaziantepspor'da hayatımda yaşamadığım çok ilginç şeylerle karşılaştım. O yüzden Gaziantepspor'un yaptığı açıklama kendilerini temiz göstermek adına başarılı bir açıklama olmuş."