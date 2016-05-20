Gaziantepspor'dan, Erdem Şen'e hırsızlık suçlaması

Gaziantepspor kulübü futbolcuları Erdem Şen'in kulüp binasında hırsızlık yaptığını duyururken, o anın videosunu da paylaştı.

Gaziantepspor kulübü ile Erdem Şen arasında Erdem'in Belçika'ya dönebilmesi için herhangi bir yurtdışı kulübü ile anlaşma yapması halinde bonservis bedeli istenilmeyeceği belirtilmiş ve oyuncunun da bilgisi ve onayı ile ancak yurtiçinde bir kulüp ile anlaşılması halinde Gaziantepspor’a 1 milyon TL bonservis bedeli ödenmesi şartıyla karşılıklı fesih anlaşmasına varılmıştı. Erdem Şen daha sonra imzaların atıldığı bu belgeleri kulüp binasından izinsiz alırken görüntülendi.

Gaziantepspor'dan açıklama: Sürekli huzursuzluk çıkarttı

Gaziantepor Kulübü yaptığı açıklamada, Erdem Şen'in sözleşmesinin ilk yılından itibaren takım içinde huzursuzluk çıkarttığı, teknik direktöre sürekli arkadaşlarını şikâyet ettiği belirtildi.

Kulübün açıklamasında, yönetim kurulunun 1 milyon TL bedeli ödenmesiyle karşılıklı fesih anlaşmasına varıldığı ifade edilerek, "17 Mayıs 2016 sabahı erken saatte oyuncu Erdem Şen yaşadığı Belçika’dan Gaziantep’e dönerek sabah saatlerinde kulübe gelerek Genel Müdürümüzün olmadığı gözlemleyip odasının yedek anahtarını kulübümüzde özürlü kadroda çalışan temizlik görevlisinden, Genel Müdürümüzün odasında bir eşyasını unuttuğunu ve almak istediğini söyleyip görevlinin de iyi niyeti suiistimal edip odanın anahtarını almış odaya girerek anlam veremediğimiz şekilde kendisi adına açılmış olan ve yukarıda detayları belirtilen anlaşmanın da içinde bulunduğu dosyayı alarak ivedilikle kulübü terk etmeye çalışmıştır.

Futbolcunun bu dosyayı almasındaki esas gaye; yapılan ve kendisi tarafından da imzalanan anlaşmaları imha ederek hem kulübümüz aleyhine tazminat davası açma hakkına sahip olmak hemde yurtdışı transferinden kendisine tanınan bonservissiz transfer hakkına olası bir yurtiçi transferinde de sahip olabilmektir. Zaten olayların nasıl aksettiğine dikkat edilirse Kulüp yetkilisinin odasından dosyanın çalınarak şehri ivedilikle terk etmek istenmesi zaten gerçek niyeti açıkça ortaya koymaktadır" ifadeleri kullanıldı.