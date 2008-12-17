Erdem: Seçmen listeleri şaibe altında

Tarhan Erdem, yapılacak yerel seçimlerin şaibeden kurtulması için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.



Seçmen sayısının 1 yılda 6 milyon kişi artması ile ilgili tartışma, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural’a TÜİK çalışanından geldiği iddia edilen ihbar mektubuyla yeni bir boyut kazandı. Mektupta bir gecede 5 milyon kişinin nüfusa eklendiği iddia ediliyor.



Daha önce Yüksek Seçim Kurulu’nu Başkanı Muammer Aydın’ın, “Seçmen sayısı 42 milyondan 48 milyona çıktı” açıklamasını eleştiren siyaset uzmanı Tarhan Erdem, 29 Mart 2009’da yapılacak yerel seçimlerin şaibeden kurtulması için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.



Vural’a gelen ihbar mektubunun doğruları yansıtabileceğini söyleyen Erdem, YSK’nın seçmen listelerini hazırlamada TÜİK’in (Türkiye İstatistik Kurumu) tartışmalı nüfus bilgilerini temel almaktan vazgeçerek 21 Ekim 2007’deki halk oylamasında kullanılan seçmen kütüğü listelerinin yeniden askıya çıkarılmasını önerdi.



Erdem ayrıca TBMM Başkanı’nın başkanlığında partiler arası bir komisyon kurulmasını ve içinden çıkılmaz gibi görünen bu soruna çözüm bulunması gerektiğini söyledi.



‘5 milyon kişi bir gecede nüfusa eklendi’



Oktay Vural’a TÜİK (Türkiye İstatistik kurumu) çalışanından gelen 3 sayfalık ihbar mektubunda şu iddialara yer veriliyordu:

14 Haziran 2007 itibarıyla, yani listelerimizin askıdan indiği tarihte ulaştığımız nüfus 62 milyon 668 bindi. Ağustos 2007’de bu sayı 64 milyon 574’e yükseldi. Sayımın yapıldığı aylarda MERNİS’te bulunan canlı nüfus 72,4 milyondu. Biz alandan aldığımız tüm kişi bilgilerini MERNİS’teki kayıtlarla eşleştiriyorduk. Bu tarihte tüm sayım memurlarının görevine son vermiştik. Dolayısıyla alanda çalışma tamamlanmıştı. MERNİS’le aramızdaki fark 7 milyon 826 idi. Mernis’te çift kimlik numaralı vatandaşlar olduğu ileri sürüldü, bunun araştırılması yapıldı, yaklaşık 80 bin kişinin bu durumda olduğu tespit edildi.



Bu tarihten sonra ulaşamadığımız kişileri bulmak için kalite kontrol çalışması adını verdiğimiz çalışmayı başlattık. Ancak Aralık ayı içerisinde bir sabah bilgisayarımızı açtığımızda ulaşılamayan yaklaşık 5 milyon kişinin nüfusa eklendiğini gördük. Sayım bitmiştir denildi.

21 Ocak 2008’de Devlet Bakanı Nazım Ekren ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay, birlikte basın toplantısı yaparak nüfusu 70 milyon 586 bin 256 kişi olarak açıkladı.Ulaşılamayan 5 milyon kişiyi sayım memuru görmemiş ve şahıs bilgilerini içeren form doldurulmamıştı. Basın toplantısında ise ‘Ulaşılamamış bir tek kişi kalmamıştır’ denildi.



Adrese dayalı nüfus sistemi verilerinin seçmen kütüklerine esas alınmasının ciddi sonuçlara yol açacağı uyarısında bulunulan mektupta özetle şu sonuca varılıyor:

Ulaşılamayan kişiler kütüklerin bulunduğu yerlere kaydedilmiştir, YSK oraya seçmen kaydetmiştir. Kaydı verilemeyen ölüler seçmen kütüklerine dahil edilmiştir.

Yurt dışında yaşayıp da adres kayıtlarını yaptırmayanlar yurt içinde seçmen gözükmektedir.

Burada sorgulanması gereken hiç bir adreste görünmeyen kişi sayısı ve bunların nüfusa nasıl dahil edildiğidir.

TÜİK hiçbir adreste görünmeyen vatandaşların sayısını ‘gizli’ olduğu gerekçesiyle basına vermemişti. Düğümü bu sorunun cevabı çözecektir.



