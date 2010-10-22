-ERDEM: ''KILIÇDAROĞLU KAYIŞ ATIYOR'' ANTALYA (A.A) - 22.10.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir çok konuda tutarsız davrandığını savunarak, ''(Başörtüsünü biz çözeriz) dedi. Buyurun haydi çözelim... Kendi prensibini uyguladı, yine manevra yapmaya, Anadolu deyimiyle (kayaş atmaya) başladı'' dedi. Ekrem Erdem, partisinin Antalya İl Teşkilatı İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek bir çok konuda tutarsız davranışlar sergilediğini ifade eden Erdem, şöyle konuştu: ''Bakın, Kılıçdaroğlu'nun özellikle bir çok konuda tutarsızlıklarını görüyoruz da aktüel olduğu için söylüyorum. (Başörtüsünü biz çözeriz) dedi. Buyurun haydi çözelim... Kendi prensibini yine uyguladı, yine manevra yapmaya başladı, yine Anadolu deyimiyle (kayış atmaya) başladı. İşe gelince kayış atıyor. Millet de bunu görüyor. Allah bu milleti bunlardan korusun. Hele de iktidarda olsa, atacakları kayışların, yapacakları yanlışların maliyeti neler olur düşünemiyorum bile.'' -''HİZMETLERİN TACI''- Ekrem Erdem, 12 Eylülde kabul edilen anayasa değişikliğinin Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu değişiklikle istikrara kavuştuğunu kaydetti. 8 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin 80 yılda yapılamayacak hizmetleri yaptığını, şimdi hizmetlerin katlanarak devam edeceğine inandığını belirten Erdem, şöyle devam etti: ''AK Parti, ortaya koyduğu politikalarla, liderinin kararlılığıyla, liderinin yöneticiliğiyle bunları başardı ama en önemlisi AK Parti'nin tek başına iktidarda bulunmasıdır, istikrardır. Eğer istikrar sağlanmasaydı bu güzellikleri belki konuşamayacaktık. Biz bugüne kadar çok güzel hizmetler yaptık ama bana göre bu hizmetlerin tacı 12 Eylülde yapılan halk oylamasıdır. Bu çok önemli bir olaydır.''