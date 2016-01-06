Erdem Gül'ün eşi Aslı Gül: Haberle ön planda olmak isterdi; şimdi fotoğrafları çıkıyor ya, çok üzülüyordur

Adana'da durdurulan MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat olduğuna dair görüntüleri yayımladıkları gerekçesiyle tutuklanan Erdem Gül’ün eşi Aslı Gül, eşi için “komple haberci” tanımlamasını yaparken sadece haberciliği ile ön plana çıkmak istediğini söyledi. Gül, “Şimdi fotoğrafları çıkıyor ya… Çok üzülüyordur” dedi.

Hürriyet’ten Ahmet Hakan’a konuşan Aslı Gül’ün açıklamaları şöyle:

BU zamana kadar kaç kez görüştünüz Erdem Gül’le?

Üç kez görüştük. İkisi açık görüş çocuklarla, bir de kapalı görüş.

Yalnız kalmak nasıl etkilemiş kendisini?

Yalnız kalmaktan hoşlanır. Yalnızlık sorunu yoktur. Düşünmeyi seven, derin bir adamdır. Slogan sevmez, şablon sevmez. Taraf olmaz. Kimseyi yargılamaz. Herkesin görüşüne saygı duyar. Yalnızlığı sever ama özgürlüğüne de düşkündür. Özgür ruhlu bir adamdır.

Erdem Gül, yıllarca Refah Partisi’ni izlemiş. Refah muhabiri olarak bilinirmiş.

Evet. Refah Partisi’ni izlerdi. Erbakan dahil Refah Partisi’nin o dönemden gelen bütün isimleri Erdem’i yakından tanır. Refah Partisi barajın altındayken izlemeye başladı Erdem o partiyi. Recai Kutan’lar, Kamalak’lar, Bülent Arınç’lar, Mehmet Ali Şahin’ler... Hepsi yakından tanır Erdem’i.

Nasılmış ilişkileri?

Saygıya ve güvene dayalı bir ilişkileri oldu. Hepsi çok saygı duyarlardı Erdem’e.

İki çocuğunuz var. Biri 6, diğeri 10 yaşında. Nasıl karşıladı çocuklar?

Büyük oğlum, babasının tutuklandığını öğrenince “Babamın isyan çıkarma yeteneği yoktur, hayatında kimseye şiddet uygulamaz, fikirlerini de çok açık söylemez, o yüzden yazıları yüzünden tutuklanmıştır” yorumunu yaptı. Küçük oğluma gelince... O babasına çok düşkündür. Geceleri elinde yastık babasını arar, bulunca da yanına kıvrılır. Kendisine “Baban bir süre kapalı bir yerde kalacak, seni göremeyecek. Futboldaki gibi bir hakem karar verecek” dedim. “Yemek yiyebiliyor mu” diye sordu. Yiyor deyince “Oh” dedi, rahatladı. Sonra “Ya hakem kötü biriyse anne” dedi. Ben de ona “Hakemler kötü olmaz oğlum” dedim. Bir hafta falan sonra durumdan sıkıldı, “Bir yazı için de bir insan bu kadar hapiste tutulmaz ki, artık serbest bırakılsın” dedi.

Siz zorlanıyor musunuz?

Zorlanıyorum tabii ki. Çalışma hayatım yok. Evdeyim. Gazetecilik yapmayı düşünmüyorum. Yabancı dilim olduğu için çeşitli büyükelçiliklere başvurmuştum, mülakat bekliyordum, bu iş çıktı.

Neler değişti hayatınızda?

Ben de Erdem’e benziyorum. Göz önünde olmayı hiç sevmem. Bu yüzden çok zorlanıyorum.

Siz de gazetecisiniz. Erdem Gül’ü gazeteci olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?

Erdem komple habercidir. Habercilikten başka bir şey düşünmez. Bu zamana kadar yaptığı hiçbir haber tekzip edilmedi. Sadece haberciliği ön plana çıkmak ister. Şimdi fotoğrafları çıkıyor ya... Çok üzülüyordur.



Tutuklanması nasıl oldu?

Bir televizyon programındayken öğrenmiş ifadeye çağrıldığını. Tutuklanmayı beklemiyordu.

Erdem Gül’ün morali nasıl?

Erdem konfor aramayan bir insandır. Dışarıda da tecritte yaşadığı gibi yaşıyordu. Hayattan hiçbir şey istemez.

Hiçbir şey mi?

Biz 20 yıldır beraberiz Erdem’le... Benden bugüne kadar bir bardak su istememiştir.

Nasıl ulaşmış bu noktaya?

Kendisini çok iyi terbiye etmiş.

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