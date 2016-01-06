T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdem Gül'ün eşi Aslı Gül: Haberle ön planda olmak isterdi; şimdi fotoğrafları çıkıyor ya, çok üzülüyordur

"Küçük oğlum ‘Bir yazı için bu kadar hapiste tutulmaz ki’ dedi"

Fotoğraf: Murat Şaka

06 Ocak 2016 08:10

Adana'da durdurulan MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat olduğuna dair görüntüleri yayımladıkları gerekçesiyle tutuklanan Erdem Gül’ün eşi Aslı Gül, eşi için “komple haberci” tanımlamasını yaparken sadece haberciliği ile ön plana çıkmak istediğini söyledi. Gül, “Şimdi fotoğrafları çıkıyor ya… Çok üzülüyordur” dedi.

Hürriyet’ten Ahmet Hakan’a konuşan Aslı Gül’ün açıklamaları şöyle:

BU zamana kadar kaç kez görüştünüz Erdem Gül’le?
Üç kez görüştük. İkisi açık görüş çocuklarla, bir de kapalı görüş.

 

Yalnız kalmak nasıl etkilemiş kendisini?
Yalnız kalmaktan hoşlanır. Yalnızlık sorunu yoktur. Düşünmeyi seven, derin bir adamdır. Slogan sevmez, şablon sevmez. Taraf olmaz. Kimseyi yargılamaz. Herkesin görüşüne saygı duyar. Yalnızlığı sever ama özgürlüğüne de düşkündür. Özgür ruhlu bir adamdır.

 

Erdem Gül, yıllarca Refah Partisi’ni izlemiş. Refah muhabiri olarak bilinirmiş.
Evet. Refah Partisi’ni izlerdi. Erbakan dahil Refah Partisi’nin o dönemden gelen bütün isimleri Erdem’i yakından tanır. Refah Partisi barajın altındayken izlemeye başladı Erdem o partiyi. Recai Kutan’lar, Kamalak’lar, Bülent Arınç’lar, Mehmet Ali Şahin’ler... Hepsi yakından tanır Erdem’i.

 

Nasılmış ilişkileri?
Saygıya ve güvene dayalı bir ilişkileri oldu. Hepsi çok saygı duyarlardı Erdem’e.

 

İki çocuğunuz var. Biri 6, diğeri 10 yaşında. Nasıl karşıladı çocuklar?
Büyük oğlum, babasının tutuklandığını öğrenince “Babamın isyan çıkarma yeteneği yoktur, hayatında kimseye şiddet uygulamaz, fikirlerini de çok açık söylemez, o yüzden yazıları yüzünden tutuklanmıştır” yorumunu yaptı. Küçük oğluma gelince... O babasına çok düşkündür. Geceleri elinde yastık babasını arar, bulunca da yanına kıvrılır. Kendisine “Baban bir süre kapalı bir yerde kalacak, seni göremeyecek. Futboldaki gibi bir hakem karar verecek” dedim. “Yemek yiyebiliyor mu” diye sordu. Yiyor deyince “Oh” dedi, rahatladı. Sonra “Ya hakem kötü biriyse anne” dedi. Ben de ona “Hakemler kötü olmaz oğlum” dedim. Bir hafta falan sonra durumdan sıkıldı, “Bir yazı için de bir insan bu kadar hapiste tutulmaz ki, artık serbest bırakılsın” dedi.

 

Siz zorlanıyor musunuz?
Zorlanıyorum tabii ki. Çalışma hayatım yok. Evdeyim. Gazetecilik yapmayı düşünmüyorum. Yabancı dilim olduğu için çeşitli büyükelçiliklere başvurmuştum, mülakat bekliyordum, bu iş çıktı.

Neler değişti hayatınızda?

Ben de Erdem’e benziyorum. Göz önünde olmayı hiç sevmem. Bu yüzden çok zorlanıyorum.

 

Siz de gazetecisiniz. Erdem Gül’ü gazeteci olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
 Erdem komple habercidir. Habercilikten başka bir şey düşünmez. Bu zamana kadar yaptığı hiçbir haber tekzip edilmedi. Sadece haberciliği ön plana çıkmak ister. Şimdi fotoğrafları çıkıyor ya... Çok üzülüyordur.


Tutuklanması nasıl oldu?
Bir televizyon programındayken öğrenmiş ifadeye çağrıldığını. Tutuklanmayı beklemiyordu.

 

Erdem Gül’ün morali nasıl?
Erdem konfor aramayan bir insandır. Dışarıda da tecritte yaşadığı gibi yaşıyordu. Hayattan hiçbir şey istemez.

 

Hiçbir şey mi?
Biz 20 yıldır beraberiz Erdem’le... Benden bugüne kadar bir bardak su istememiştir.

 

Nasıl ulaşmış bu noktaya?
Kendisini çok iyi terbiye etmiş.

Yazının tamamına ulaşmak için tıklayınız

ETİKETLER

erdem gülaslı güleşiçocuklarısilivrine dedine yazdıahmet hakan

İlgili Haberler

Dilek Dündar: Yazmak çok zormuş; Can’a “Hadi çık da bu işleri al üstümden” diyorum

"Ama asıl sorun şu: Can’ın sohbetini çok özlüyorum"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24