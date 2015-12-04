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Erdem Gül'den çocuklarına mektup: İkinci karda kartopu oynamak üzere...

“Bilmezsiniz, zor zamanlardan geçiyorum; bilmemesi gereken yaştasınız; ama size bu hakkı tanımıyorlar"

04 Aralık 2015 02:42

Adana'da durdurulan MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat bulunduğunu ortaua koyan haber ve görüntüleri yayımladıkları için "terör örgütüne yardım, askeri ve siyasi casusluk, devlet sırlarını ifşa etme" gerekçesiyle tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, Silivri Cezaevi'nden çocuklarına gönderdiği mektupta, "Dün Ankara’ya ilk kar yağmış. İkinci karda kartopu oynamak üzere kucaklıyorum ikinizi de…” ifadelerine yer verdi.

bianet'in haberine göre, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İstanbul milletvekilleri Dursun Çiçek ve Mahmut Tanal, Silivri’de tutuklu bulunan Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Gündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ü ziyaret etti.

Tuncay Özkan ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Erdem Gül’ün çocukları Sarp Güney ve Deniz’e yazdığı ve iletmesini rica ettiği kısa mektubu okudu. Erdem Gül çocuklarına şöyle seslendi:

“Bilmezsiniz, zor zamanlardan geçiyorum. Bilmemesi gereken yaştasınız; ama size bu hakkı tanımıyorlar. Öyle bir zor zaman ki illa size de bunu bildirecek ve yaşatacaklar.

Neyse

Dün Ankara’ya ilk kar yağmış. İkinci karda kartopu oynamak üzere kucaklıyorum ikinizi de…”

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