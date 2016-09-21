Erdem Gül, 'silahlı terör örgütüne yardım' iddiasıyla hâkim karşısına çıktı; duruşma 16 Kasım'a ertelendi

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, mühimmat yüklü MİT TIR’ları haberlerine ilişkin mâhkumiyet kararı veren mahkemenin dosyadan ayrılmasına hükmettiği “silahlı terör örgütüne, üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım” davası kapsamında bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Almanya'da bulunan ve OHAL sona erene kadar ülkeye dönmeyeceğini açıklayan Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar duruşmaya katılmadı. 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma gizlilik kararı nedeniyle kapalı yapıldı. Duruşma, 16 Kasım'a ertelendi. Mahkeme, davanın CHP'li Enis Berberoğlu'nun 'MİT TIR’ları görüntülerini Can Dündar’a verdiği gerekçesiyle' yargılanacağı dava dosyasıyla birleştirilerek görülmesine karar verdi.

"Adına ne denirse densin,

bu bir gazetecelik davası"

Duruşma öncesi açıklama yapan Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, "Biz OHAL altında yaşıyoruz ama bizim davamız OHAL'den önceydi. Türkiye'de basın ifade özgürlüğü ve gazetecilerin adliye mesaileri bir süre önce başlamıştı ve bugün daha da sıkılaşarak devam ediyor. Bizim bugünkü dava üzerinden söylersem adına ne denirse densin bu bir gazetecilik davasıdır, gazeteciliğin yargılanmasıdır. Bugün bir süğrü gazetcei burda yargılanıyor bunların son bulması gerekir. Gazeteciler bir an önce adliyeden, gözaltından, hapishanelerden çıkarılıp kendş işlerini yapmalıdırlar. Gazeteciler artık haber olmamalı haber yapmalıdırlar" dedi.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu Başkanı da Erdem Gül'e destek olmak için yaptığı açıklamada,"Yargılanan gazetecilik değil demokrasi" dedi.

CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Enis Berberoğlu, Utku Çakırözer ve Barış Yarkadaş kapalı yapılan duruşmayı adliyede bekledi.

Erdem Gül, mühimmat yüklü MİT TIR’ları haberlerine ilişkin mâhkumiyet kararı veren mahkemenin dosyadan ayrılmasına hükmettiği “silahlı terör örgütüne, üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım” davası kapsamında sabah saatlerinde hâkim karşısına çıktı. Almanya'da bulunan ve OHAL sona erene kadar ülkeye dönmeyeceğini açıklayan Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti, Can Dündar için zorla getirilme kararı çıkarmadı.

14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma gizlilik kararı nedeniyle kapalı yapıldı. Mahkeme, davanın CHP'li Enis Beberoğlu'nun 'MİT TIR’ları görüntülerini Can Dündar’a verdiği gerekçesiyle' yargılanacağı dava dosyasıyla birleştirilerek görülmesine karar verdi. Duruşma, 16 Kasım'a ertelendi

Erdem Gül: Can Dündar için getirilme kararı yok

Duruşmanın ardından konuşan Erdem Gül, şunları söyledi:

Mahkeme heyetinden bir üye sanırım, Can Dündar’ın da ifadesinin alınabileceği, onun için ona da tebligat yapılması gibi bir görüş belirtmiş ama mahkeme bu konuda bir karar almamış. Yani getirilme kararı diye bir şey yok.

Yargılama devam edecek çünkü Enis Berberoğlu dosyasıyla birleştirme kararı aldı. Gizlilik kararı alındı. Onun dışında başka bir tartışma yok. 16 Kasım’a ertelendi.

Duruşma tutanağının tam metni

Davanın geçmişi

Adana’da Ocak 2014’te durdurulan mühimmat yüklü MİT TIR’ları haberleri nedeniyle Cumhuriyet eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül 92 gün tutuklu kalmıştı. 6 Mayıs tarihli karar duruşmasında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak” suçundan Dündar’a 5 yıl 10 ay, Gül’e ise 5 yıl hapis cezası vermişti. Mahkeme Dündar ve Gül’e yöneltilen “darbeye teşebbüs” suçundan beraate hükmederken, “silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme” iddiasına ilişkin ise dosyanın ayrılarak başka bir dosya numarası üzerinden yürütülmesine karar vermişti.