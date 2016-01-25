T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdem Gül: Bizi yargılamadan tutuklu yatırıyorlar; çünkü yargılama başlayınca mizah dergilerine kapak olacaklarını biliyorlar!

"Biz çıkmak istiyoruz, onlar ısrarla yatırmak"

25 Ocak 2016 15:25

Sözcü yazarı Zeynep Gürcanlı, MİT TIR’ları haberi nedeniyle Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile birlikte haklarında iddianame dahi olmadan aylardır Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün kendisine gönderdiği mektupta “Biz çıkmak istiyoruz, onlar ısrarla yatırmak” dediğini aktardı.

Mektupta Gül, “Zaten bir yargılama süreci olmaksızın bizi böyle tutuklu olarak yatırmak istiyorlar. Çünkü bir yargılama olduğunda, suçlamanın ancak mizah dergilerine kapak olacağını kendileri de biliyor…” dedi.

Zeynep Gürcanlı’nın Sözcü’de “Görülmüştür…” alt başlığıyla yayımlanan (25 Ocak 2016) yazının ilgili bölümü şöyle:

Ankara’da karın hakim olduğu günler. Okullar tatil, evi uzak olanlar işe gitmeye kalkışamıyor bile.

“Bu kar nedeniyle, evlere kapandık kaldık” diye söylene söylene büroya gelmiştim ki masamda bir zarf buldum; Silivri’den gelen bir mektup.

Meslektaş olmakla gurur duyduğum bir arkadaştan gelen bir mektup; Erdem Gül’ün mektubu.

“Arkadaşım, artık o ilk günlerdeki gibi acemi mahpusluk dönemini bitirdik. Günler geçiyor ve biz hapiste kıdem üstüne kıdem basıyoruz” diye yazan mektup.

Haklarında iddianame bile olmadan Silivri’de yatıyor Can Dündar ve Erdem Gül.

Öyle güzel anlatmış ki gazeteci meslektaşım bu durumu:

“Biz çıkmak istiyoruz, onlar ısrarla yatırmak. Bakalım bu daha ne kadar sürecek. Ne kadar sürdürürse sürdürsünler, tutukluluğumuz hukuk dışı olacak. Zaten bir yargılama süreci olmaksızın bizi böyle tutuklu olarak yatırmak istiyorlar. Çünkü bir yargılama olduğunda, suçlamanın ancak mizah dergilerine kapak olacağını kendileri de biliyor…”

Mektubun altında “Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu mektup okuma komisyonu. Görülmüştür” yazıyor.

Mektubu okuyunca gözlerim doluyor.

Bakışlarımı mektuptan, masada duran gazetelere çeviriyorum. İlk gördüğüm haber; Başbakan Davutoğlu Davos’ta konuşmuş:

“Basın özgürlüğü konusunda bir engelleme, bir sınırlama söz konusu değil…”

Kar nedeniyle sokağa çıkamadığımız için kendi kendime söylendiğim aklıma geliyor. Utanıyorum.

Ama Erdem’i, sadece gazetecilik yaptığı için zindanda aylarca tutanlar utanmıyorlar.

ETİKETLER

erdem gülcan dündarcumhuriyet gazetesisilivri cezaevitutukluiddianamemit tırlarıgazetecibasınhaber

İlgili Haberler

Can Dündar ve Erdem Gül için üçüncü kez tahliye talebi

"Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçu gerçeği yansıtmıyor

“Can Dündar ve Erdem Gül hakkındaki davanın açılmasını neden geciktiriyorsunuz?”

Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutuklandıkları günden bu yana 41 gün geçti

Can Dündar, Erdem Gül ve Tahir Elçi'ye 'demokrasi ve barış' ödülü

Türkan Elçi: Hiçbir yüzyılda ihtiyaç hissedilmediği kadar barış sözcüğüne ihtiyacımız var

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24