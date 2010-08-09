-ERDEM, CHP'LİLERİN EMEĞİNİ YOK SAYDI ANKARA (A.A) - 09.08.2010 - CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın, Parti Meclisi'nin (PM), CHP Ankara Milletvekili Eşref Erdem ile ilgili kararını Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanlığı'na gönderdiği bildirildi. CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Sav'ın, Erdem'i YDK Başkanlığı'na sevk yazısında, ''Parti Meclisi'nin 4 Ağustos 2010 günü yaptığı toplantıda, PM üyelerinin önerisi üzerine Eşref Erdem'in 1 Ağustos 2010 tarihinde Sabah Gazetesi'ne verdiği demeç görüşülmüştür'' ifadelerini kullandığı belirtildi. Sevk yazısında, Erdem'in referandumda ''hayır'' oyu için çalışan CHP'lilerin emeğini yok saydığı ifade edilerek şunlar kaydedildi: ''Anılan demeçte Sayın Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan gibi davranamadığı, Genel Sekreterin 'Korkunç bir tertiple' Kemal Kılıçdaroğlu’nu Genel Başkanlığa taşıdığı gibi disiplin suçu oluşturan sözleri yanında Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulması konusunda Ankara Milletvekili Eşref Erdem, 'Bir yurtsever olduğum için 'Evet' diyorum ve bence CHP'li, MHP'li AKP'li kim olursa olsun bütün aydın ve demokrat sağduyulu insanların da Anayasa değişikliğine 'Evet' demesi gerekiyor' şeklinde değerlendirme yapmış ve 1 Ağustos 2010 Pazar günkü Sabah Gazetesi'nin manşetinde '35 yıllık bir CHP'li olarak darbe anayasasının değişmesine açıkça 'Evet' diyorum' cümlesi yayınlanmıştır. Çalışmaların Sayın Genel Başkanımız ve tüm CHP örgütü, milletvekilleri ve parti kademeleri tarafından başarı ile yürütüldüğü bilinmektedir. Ankara Milletvekili Eşref Erdem, 'Hayır' kampanyası yürüten CHP'lilerin yurtsever olmadığını demokrat sağduyulu olmadıklarını dolaylı yoldan söyleyerek toplumda CHP üzerinde kuşku ve şüphe uyandırmaya çalışmış, 'Hayır' oyu için çabalayan CHP'lilerin emeğini yok saymıştır.'' Erdem'in açıklamalarının, parti tüzüğünün 70. maddesinde belirtilen, ''Parti suçlarına uygunluk oluşturduğunun'' belirtildiği yazıda şu ifadelere yer verildi: ''Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in demeci tüzüğün 5/3 maddesinde yazılı 'Partililer, özel yaşamlarında, görevlerinde, işlerinde ve üyesi bulundukları kuruluşlarda, partinin ilkelerine ve doğrultusuna uygun davranırlar' hükmü gereği ile partide aldığı görev ve sorumluluklarla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunması, parti doğrultusuna ve temel ilkelere aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunması nedenleriyle CHP Tüzüğü'nün 70. maddesinde ifade olunan parti suçlarına uygunluk oluşturmuştur. Anılan demeç incelenmiş ve ilgilinin hakkında disiplin soruşturması ve kovuşturması yapılarak, cezalandırılmasının gerektiği kanaatine varılmıştır. Yazılı ve sözlü savunma hakkını kullanmak dahil her türlü soruşturma ve gerekmesi halinde kovuşturma ve diğer işlemler Yüksek Disiplin Kurulu'nca yapılmak üzere, Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in CHP Tüzüğünün 68/A-F ve 70. maddeleri uyarınca tedbirli (önlemli) olarak CHP'deki görevinden uzaklaştırılması talebiyle (1) Yıllık Geçici Çıkarma istemi ile Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verilmiştir. Parti Meclisi'nin kararı uyarınca gerekli incelemenin ve işlemin yapılmasını Yüksek Disiplin Kurulu'nun takdirlerine sunarım.''