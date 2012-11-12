Erdem Başçı 'TL güçlenirse faiz indirimi gelebilir' dedi, faiz düştü

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, TL'nin güçlü kalmaya devam etmesi durumunda faiz indiriminin bu yıl gündeme gelebileceğini söyledi. Başçı'nın açıklamasıyla faiz tarihin en düşüğünü gördü.



Merkez Bankası'ndan faiz indirimi sinyali geldi.

AA Finans Masası'nda konuşan Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, TL'nin güçlü kalmaya devam etmesi durumunda faiz indiriminin bu yıl gündeme gelebileceğini söyledi.

TL'nin aşırı değerli olma noktasına geldiğini belirten Başçı, TL'deki ilave kazançlara küçük de olsa politika tepkisi vermek gerekeceğini ifade etti.

Fitch'in not artırımını yorumlayan Başçı, küresel finans sistemini kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği kararlar üzerine inşa etmenin doğru olmadığını söyledi.

Başçı, ''Türkiye'de enflasyon düşecek, Türkiye'de büyüme hızlanacak ve Türkiye'de dış denge bozulmayacak. Bu 3 faktörü bir araya koyduğumuzda Türkiye'nin kredi notunun daha iyi noktalarda olması gerekiyor'' dedi.

Yatırımcının gözünde Türkiye'nin yatırım yapılabilir düzeye zaten geldiğini beilrten Başçı, "Not artırımı sonrası ülkelerin büyüme oranı hızla artar. Hiçbir şoför dikiz aynasına bakarak karar vermez, ileriye bakarak karar verir" diye konuştu.



Enflasyondan iyi haberler gelecek



Enflasyonla ilgili değerlendirme yapan Başçı şunları söyledi: "Yakın planda önümüzdeki 2 aylık dönemde enflasyon cephesinde iyi haberler gelmeye devam edecek. Yüzde 5'lik hedefin üzerindeyiz ama yıl sonunda yüzde 7.4'ün altında bitireceğimizi tahmin ediyoruz. Gelecek yıl 5'e gelmek istiyoruz. Dünyada enflasyonda bir yumu şama eğilimi görüyoruz. Enflasyonist tehlike görmüyoruz. Bundan sonra TL'de değer kazancı baskısı olacak. Önümüzdeki bir yıl içinde bunu göreceğiz. Yüzde 3 ila yüzde 4 ilave kazancı normaldir. Enflasyona buradan da risk görmüyoruz. Gıda ve enerjiden yukarı yönlü risk olursa çekirdeğin 5'in altında olması bizi 5'e getirecek."



Hanehalkının 2 bin 200 ton altını var



Başçı, hanehalkında 2 bin 200 ton civarında altın olduğunu düşündüklerini ifade etti.



Sürpriz düzenleme



Başçı, uzun vadeli tasarrufların getirisinin daha yüksek olduğunu belirterek, ''Bireysel emeklilik reformunda ciddi bir devlet desteği var. Bu,önümüzdeki dönemlerde yüksek getirili yatırım araçlarından biri olacak. Mevduatın vadesinin uzaması için de Maliye Bakanlığı'nın bir çalışması var. Bir de bunlara ilave biz bir çalışma yürütüyoruz; 1 yıl ve daha uzun vadeli mevduatı başka bir kanaldan teşvik etmek istiyoruz. Bu konuda BDDK ile bir çalışma yürütüyoruz. O sürpriz olsun, yakında açıklanır'' dedi.



Faiz tarihin en düşüğünde



Başçı'nın faiz indirimi sinyali vermesiyle gösterge faiz tarihi düşük seviye olan yüzde 6,36'ya geriledi.