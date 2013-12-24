Erdem Başçı: 2013'ün sakin bir yıl olacağını beklediğimizi söylemiştim, yanılmışım

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'dan '2014 yılında para ve kur politikası' konulu basın toplantısında itiraf geldi. "2013 yılının sakin bir yıl olacağını beklediğimizi söylemiştim. Yanılmışım" itirafında bulunan Başçı, "Erken konuşmamak gerekiyor. 2014 yılının nasıl bir yıl olacağını hep birlikte göreceğiz. Hiç bir zaman acele etmemek gerekiyor. Şartları gelişmeleri izleyip doğru politika tedbirlerini zamanında devreye almak gerekiyor" dedi.

Başçı, ayrıca yıl sonuna kadar en az 3 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştireceklerini söyledi. Başçı'nın açıklamaları sonrası kur 2.0810 seviyesine kadar indi

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, "2014 yılında para ve kur politikası" konusunda basın toplantısı yaptı.

Yıl sonunda enflasyonun 7'ye yakın ama belki 7'nin biraz üzerinde gerçekleşmesinin mümkün olduğunu belirten Erdem Başçı'nın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

-Tüketici kredilerinin büyüme hızı gelecek yıl içinde yüzde 15'e inerse, hem enflasyon açısından sonuç almamız sağlanacak hem de dış denge açısından çok daha iyi bir noktaya geleceğiz.

-Tedbir alınması gereken bir durum olursa, gereken tedbirleri ölçülü bir şekilde almaktan çekinmeyiz.

-Bugünden itibaren aralık ayının sonuna kadar hergün minimum 450 milyon dolar döviz satacağız, bu rakam 500 milyon dolara da çıkabilir.

-2014 hareketli bir yıl gibi görünüyor ama belli olmaz. Erken konuşmamak lazım.

-Yıl sonuna kadar en az 3 milyar dolar döviz likiditesi sağlayacağız

- İletişim politikası araçlarında bir değişiklik yok, giderek daha iyi bir noktaya geliyoruz

- Sistemin fonlama ihtiyacının rom kullanım oranlarındaki düşüşler ve döviz satışları ile artırılması söz konusu olacağından fonlama vadesi de bir günlük ve bir haftalık olmak üzere kısalmış olacak

- ROK'lar kademeli artırılacak, ZK düzenlemesinde sadeleştirme yapılacak, bu şekilde piyasaya 1 milyar dolar sağlanacak

- Zorunlu karşılık düzenlemesinde sadeleştirme yapılacak

- Şubat ayından itibaren eps yapmaya ihtiyacımız muhtemelen kalmayacak

- Faizle ilerlemenin bazı avantajları var. Bu şekilde kredi büyümesinin tüketici kredilerinden ticari kredilere yönelmesine katkı sağlanacak

- TL veya yabancı para zorunlu karşılıklarla ilgili değişiklik gündemde değil. Amacımız piyasadaki oynaklığın kısmen azaltılması

- Reel efektif döviz kuru 107'de, TL'de değerlenme için alan var

- Orta-uzun vadede reel efektif kur tahminimiz 117-122 aralığını koruyor.