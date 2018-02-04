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Erdek'te sit alanında kaçak kazıya 8 gözaltı

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir) (DHA)-  BALIKESİR’in Erdek ilçesinde, sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı

04 Şubat 2018 19:58

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir) (DHA)-  BALIKESİR’in Erdek ilçesinde, sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.
Erdek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ballıpınar Mahallesi’nin Eğridere bölgesi sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine saat 02.30 sıralarında operasyon düzenledi. L.Y., F.A., Ş.M., A.T., H.T., S.V., A.T. ve K.Y. kazı yaparken suçüstü yakalandı. Operasyonda, 1 büyük jeneratör, kazma, kürek, balyoz ile bir ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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