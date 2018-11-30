Erdek'te fırtına nedeniyle adalara seferler 3 gün iptal edildi

Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Erdek ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklıklarının 8 derece düştüğü Erdek\'te, Avşa ve Marmara adalarına yapılması planlanan Gestaş Deniz Ulaşım ve Turizm Ticaret A.Ş.\'ye ait arabalı vapur ve S.S. Erdek Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi\'nin Tekirdağ\'a düzenlediği Ro-Ro seferleri 3 gün karşılıklı olarak iptal edildi. İlçe merkezinde ara ara elektrikler kesilirken, bir ağaç da fırtına nedeniyle devrildi.

Ülke genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava, Erdek ve çevresinde yaşamı olumsuz etkiledi. Hafta başında başlayan aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı havanın 3 gün boyunca etkisini sürdüreceği ve hava sıcaklığının 6 ila 8 derece daha düşeceği belirtildi. Karayolları ekipleri ve Erdek İtfaiyesi, ilçe merkezi ve çevresinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı.

ADALARA VE TEKİRDAĞ\'A SEFERLER İPTAL

Marmara Bölgesi\'ni etkisi altına alan fırtına nedeniyle Erdek’ten Avşa ve Marmara adalarına yapılan Gestaş Deniz Ulaşım ve Turizm Ticaret A.Ş.\'ye ait arabalı vapur ve S.S. Erdek Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi\'nin Tekirdağ\'a düzenlediği Ro-Ro seferleri 3 gün karşılıklı olarak iptal edildi. Erdek’ten adalara ve Tekirdağ’a gidecek olan kamyonlar iskelede bekletiliyor. Erdek Liman Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Marmara, Avşa ve Tekirdağ’a yapılması gereken seferlerin dev dalgalar nedeniyle iptal edildiği açıkladı. Erdek Liman Başkanı Cemal Yıldırım, dün gece saatlerinden itibaren başlayan ve saatteki hızı yer yer 60 kilometreye varan fırtınanın Marmara Denizi’nde etkili olduğu, bu nedenle Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 3 gün boyunca sağanak, yer yer kuvvetli yağmur geçişleri ve kuvvetli fırtınanın yaşanmasının beklendiği uyarısında bulunduğuna dikkati çekerek bu nedenle seferlerin 3 gün boyunca iptal edildiğini söyledi. Diğer yandan balıkçı teknelerini de denize açılmaması için uyardıklarını belirten Yıldırım, “Erdek iskelesinden adalara ulaşımın sağlanması için duruma göre ek bir sefer konulabilir” dedi.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy da yaptığı açıklamada, adalara ulaşımda bir günlük aksamanın sıkıntı yaratmayacağını, gerekli tedbirlerin alındığını, duruma göre fırtına etkisini azalttığı takdirde seferlere devam edileceğini söyledi.

AĞAÇ DEVRİLDİ

Fırtına ilçe merkezinde de hayatı olumsuz etkiliyor. Erdek ilçe merkezinde ara ara elektrikler kesilirken, Adnan Menderes caddesindeki eski mezarlıkta bulunan servi ağacı şiddetli fırtına nedeniyle devrildi. Gürültüyle birlikte yıkılan ağaç park halindeki aracın yanına düştü.

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