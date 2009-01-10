Erdek'te deniz 50 metre çekildi!

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 5 kilometrelik sahil boyunca deniz suyunun 35-50 metreye kadar çekilmesi ilçede tedirginliğe neden oldu. Deniz suyunun çekilmesiyle sahilde kalan deniz canlıları, bölgede yiyecek arayan köpeklere yem oluyor.



Erdek Düzler Mevkii yakınlarında yazlık evlerin bulunduğu alandan askeri kamplara kadar uzanan 5 kilometrelik sahil bandında inceleme yapan Balıkesir Üniversitesi Erdek Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını belirtti. Çekilme nedeniyle sahilde denizin içerisinde kum adacıkları oluşurken, açıklarda ise çekilme nedeniyle deniz suyunun oldukça sığlaştığı görüldü. Deniz suyunun çekilmesiyle milyonlarca midye ve deniz canlısı kıyıda kalarak kurudu. Daha önce sular altında olan iskele kıyıda kalında, iskelenin ayaklarında kök salan midyeler de açıkta kaldı. Denizin içerisinde vatandaşların sandallarını bağladıkları dubalar da kumsallık alanda kaldı.



Marmara’da deprem tedirginliği yaşayan vatandaşlar endişelenirken, uzmanlar ise bu tür olayların doğal olarak her yıl yaşandığını, korkulacak bir tehlikenin söz konusu olamdığını açıkladılar.



