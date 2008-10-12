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Yaşam

Erdek’te deniz 50 metre çekildi

Erdek'te deniz 50 metre çekildi, 5 kilometrelik sahil şeritte oluşan adacıklar halkta deprem paniğine neden oldu.

12 Ekim 2008 03:00

Erdek'te deniz 50 metre çekildi, 5 kilometrelik sahil şeritte oluşan adacıklar halkta deprem paniğine neden oldu.

Balıkesir'in sahil ilçesi Erdek'te deniz yaklaşık 50 metre çekildi. 5 kilometrelik sahil şeridinde oluşan adacıklar bölgede deprem endişesine neden oldu.

Erdek'e bağlı Düzler mevkii yakınlarında yazlık evlerin bulunduğu alandan askeri kamplara kadar uzanan 5 kilometrelik sahil bandında deniz suyu çekildi. Sahilde adacıkların oluşmasına açıkta suyun sağlaşmasına neden olan çekilme ilçe sakinleri arasında ‘Deprem mi olacak’ endişesine yol açtı. Uzmanlar, iskelenin ayaklarında kök salan midyelerin açıkta kalmasına neden olan çekilmenin doğal olduğunu bildirdi.

(DHA)

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