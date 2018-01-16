Erdek Zeytin Kooperatifi'nin eski veznedarı zimmetten tutuklandı

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESIR\'in Erdek ilçesindeki Zeytin Tarım Satış Kooperatifi\'nin eski veznedarı Mahmut Sağlam (33) zimmetine para geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, zimmet olayının müfettişlerin incelemeleri sonucu saptandığı, bunun ardından Marmarabirlik tarafından veznedar Mahmut Sağlam hakkında zimmetine para geçirdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Zimmetine 311 bin 255 lira geçirip kayıplara karıştığı öne sürülen ve bir süredir aranan Mahmut Sağlam, İstanbul’da yakalanarak Erdek’e getirildi. Mahmut Sağlam çıkarıldığı Erdek Adliyesi\'nde tutuklanarak Bandırma Cezaevi’ne konuldu.

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