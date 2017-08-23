Erdek Zamanı Festivali coşkulu başladı

Taygun ERTAN/ERDEK, (DHA) - TÜRKİYE\'nin turizm merkezlerinden olan Erdek\'in ev sahipliğinde organize edilen \'Erdek Zamanı Festivali\' başladı.

Yoğun ilgi gören festivalde sahil bandından Cumhuriyet Alanı\'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Kortejde CHP Balıkesir milletvekilleri, Erdek Kaymakamı Hasan Erkal, Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ve CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet meydanındaki etkinlikte konuşma yapan Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, ekonomik sorunların yaşandığı Erdek Belediyesi\'nin festival düzenlemesine ilişkin oluşan tepkilere cevap verdi. Başkan Hüseyin Sarı, belediyenin bu projeye sadece ev sahipliği yaptığını, maddi yükün büyük bir kısmını sivil toplum kuruluşlarının karşıladığını ifade etti.

Erdek Zamanı Festivali\'nin ilk gün programında Türk-Yunan halk dansları gösterisi, Zeytinliada kültür gezisi, Erdek\'in tüm dönemleri paneli ve İlber Ortaylı ile söyleşi vardı. Türk-Yunan gecesinde Muazzez Ersoy konser verdi.

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